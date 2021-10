Šlágr víkendu se hrál na Sahaře, kam přijel Řepov. Zápas prvního s druhým nakonec skončil dělbou bodů po remíze 3:3, kvůli čemuž nakonec domácí v tabulce propadli až na páté místo, zatímco Řepov zůstal o skóre první před benáteckou rezervou, která si poradila hladce 4:0 s Kněžmostem.

Další souboj tabulkových sousedů, byť z úplně opačného pólu tabulky se hrál v Borovici. Tady domácí Mukařov nedokázal zabodovat ani v jedenáctém mači této sezony, když Zdětínu podlehl 1:3 a ještě přišel o vyloučeného Mačáka.

V dalším zápase ze spodní poloviny tabulky dokázala doma vyhrát Doubrava nad Vruticí 5:2. Ve zbylých zápasech pak výhry slavili papíroví favorité – Kosořice vyhrály v Kostelním Hlavně 4:1 a Bělá doma udělila béčku Bousova kanára.

Co řešit, opět bude mít okresní fotbalová disciplinárka. V zápase Března s Krnskem se totiž opět hlavičkovalo. A nebylo to míčem do branky, nýbrž do hlavy soupeře. O nepěkný moment se měl v 69. minutě postarat domácí Libor Cepka. Domácí vyhráli první poločas 4:1, když sám Cepka v 17. minutě srovnával na 1:1, pak se dvakrát trefil kanonýr Strnad a jednou mladíček Pešta. Jenže právě Cepkův exces je ještě málem stál body. Hosté se totiž v přesilovce nadechli a v rozmezí 83. a 88. minuty se dokázali dostat na dostřel. Po Vízkově proměněné penaltě však už další gól nepřidali.

11. kolo: Doubrava – Kropáčova Vrutice 5:2 (36. a 40. Mareš, 22. P. Koťátko, 35. L. Koťátko, 42. Hromada – 57. Malý, 87. Karásek), Kostelní Hlavno – Kosořice 1:4 (47. J. Bůžek – 63. a 79. Malík, 54. Vocásek, 72. Stehlík), Bělá – DBSK B 6:0 (39. a 86. Rokos, 16. Smékal, 57. Matěj Hodboď, 75. J. Toman, 85. Mir. Hodboď), Akuma – Řepov 3:3 (9. Král, 11. Böhm, 67. Husák – 14., 78. a 84. P. Štěpán), Březno – Krnsko 4:3 (28. a 35. Strnad, 17. Cepka, 34. Pešta – 12. a 88. Vízek, 83. Šesták), Mukařov – Zdětín 1:3 (23. Zubrík – 9. a 52. Mašek, 32. Zuna), Benátky B – Kněžmost 4:0 (8. Košek, 27. Zeman, 33. Zoubek, 61. Váňa).