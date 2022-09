Čtvrtý hraví víkend přinesl střelecké hody. V šesti hraných zápasech padlo celkem 36 branek, tedy v průměru přesně šest na zápas. Nejmenší počet byl 4 – na Sahaře porazila domácí Akuma 3:1 Kostelní Hlavno, SKP v derby remizovalo s Čejeticemi 2:2. Tady hosté vedli ve 25. minutě po Truksově penaltě už 2:0. Ještě do poločasu ale přišli o vyloučeného Tláška a také o dvoubrankový polštář. Vyrovnání pak přišlo v 59., když se také z penalty prosadil domácí Losík.

Pět gólů padlo ve Zdětíně, ke smůle domácích o jeden víc do jejich sítě. Za Bělou se trefil dvakrát Jirdásek, Šest gólů padlo také v sousedském zápase Řepova s Březnem, tady spravedlivě po třech na obou stranách. Skóre se přitom přelévalo z jedné strany na druhou. Do vedení šli v 9. minutě hosté, domácí ještě do poločasu otočili. Hned po obrátce srovnal Mertl, ale domácí si ještě jednou vzali výhodu zpět. Konečnou remízu pak zařídil v 59. minutě svým druhým gólem v zápase Jan Novotný.

Kněžmost šel sice v Bezně ve 29. minutě do vedení, ale akorát tím rozdráždil draka. O deset minut později už to bylo 3:1 pro domácí. Bezno nakonec vyhrálo 5:2.

Nejvíc gólů padlo v Kropáčově Vrutici, kde domácí přestříleli Krnsko 6:4. Pět gólů domácích dali bratři Korcovi.

Zdroj: Luboš Kurzweil

Okresní přebor

6. kolo: Kropáčova Vrutice – Krnsko 6:4 (26., 46. a 90. Martin Korec, 41. a 59. Michal Korec, 10. L. Novák – 8. a 29. O. Čadil, 40. J. Novák, 83. Parastiuk), Bezno – Kněžmost 5:2 (30., 37. a 57. M. Šisler, 31. a 65. Kolařík – 29. Rychtr, 60. Sedláček), Řepov – Březno 3:3 (19. Veselý, 29. Siřínek, 52. Vaněk – 9. a 59. Novotný, 47. Merkl), Zdětín – Bělá 2:3 (46. Beran, 83. Pluhař – 4. a 56. Jirdásek, 80. Hodboď), Akuma – Kostelní Hlavno 3:1 (53. Fingerhut, 57. Karásek, 90.+3 Ulč – 64. Kraus), SKP – Čejetice 2:2 (43. Záleský, 59. Losík – 1. Buryán, 25. Truksa).