Domácí Jizeran vůbec nezachytil nástup soupeře. V 7. minutě Petrův otevřel účet, když po Tomanově uličce přehodil brankáře Moce. Doubravu pak dvakrát během minuty zachránilo břevno. Nejprve ho orazítkoval z velkého vápna technickou střelou Šoóš, po následném rohu zatřásl brankovou konstrukcí hlavičkou Toman.

Bývalý fotbalista třetiligové Dobrovice byl v útoku hodně znát, stejně jako v záloze Stanislav Pitloun, který působil v A-třídních Rejšicích. Podobnými personami Doubrava nedisponovala.

„První půlhodina byla od nás opravdu dobrá, potom domácí vyrovnali hru, ale do žádné šance se nedostali,“ prohlásil trenér vítězů a hvězda někdejší bělské divizní éry Karel Vrabec.

V 56. minutě potěšil domácí část z 60 diváků nádherným přímákem o břevno za čáru Petr Koťátko, což byla vůbec první doubravská střela. Roh nekopali domácí celý zápas.

Hned vzápětí ještě Moc vyškrábl křížnou střelu Petrůva, ale již v následující minutě se ryšavý levý záložník z totožné situace nemýlil a Bělá znovu vedla.

Petrův pak v 78. minutě uzavřel skóre z parádní akce. Na vlastní půlce vypíchl míč exmnichovohradišťskému Vodákovi, narazil si s Tomanem a zase ho umístil na oblíbené místo k zadní tyči. „První tři góly za dospělé. Celé léto nechodil na tréninky, tak první dvě kola nebyl ani v nominaci. Snad si to uvědomil a začal chodit. Víme, že je to fotbalista,“ uvedl Karel Vrabec na adresu devatenáctiletého borce, jehož dobře zná.

„Posílilo nás sedm dorostenců, které jsme s Milošem Jirdáskem vedli od minižáků. Chceme je v áčku postupně obehrávat a uvidíme, na co to bude stačit. Návratu do kraje bychom se určitě nebránili,“ dodal Karel Vrabec.

Zatím to stačí na první místo, naopak nevýrazný Jizeran je po čtyřech kolech bez bodu u dna tabulky.

Doubrava – Bělá pod Bezdězem 1:3 (0:1, 56. P. Koťátko – 7., 58. a 78. Petrův). Rozhodčí: Chládek. Doubrava: Moc – Janata, J. Koťátko, Nedvěd, Vesecký – Pálka, Jakub Pavlíček, P. Koťátko, Hromada – Vodák, Vedral (60. Svoboda). Bělá: Kluch – Řehořek, Vild, Jiří Pavlíček, Šoóš – Rokos (65. Ďurčovič), Pitloun, Jirdásek, Petrův (87. Hodboď) – Umáčený (89. Vrabec), Toman.

Karel Jedlička