Fotbalisté boleslavského SKP mají tři kola před koncem jistotu sestupu do třetí třídy. Tu pro změnu opustí Mukařov. Hodně velké algebraické brikule pak drží ještě ve hře ve stejné soutěži Strašnov. Naopak do třetí třídy už mají namířeno fotbalisté dobrovické rezervy společně s Katusicemi.

Okresní přebor zná první matematickou jistotu probíhajícího ročníku. Mladoboleslavské SKP po dvou sezonách opustí nejvyšší okresní soutěž a vrátí se do třetí třidy.

Poslední tým tabulky sice o víkendu uhrál velmi sympatickou remízu 3:3 na hřišti třetího Zdětína, vinou dalších výsledků už ale nemůže dostihnout v posledních třech kolech aktuálně dvanácté Bezno. To zabralo v Kropáčově Vrutici, odkud si odvezlo výhru 2:0.

Naplno bodoval také lídr z Kosořic, který doma přestřílel Akumu vysoko 6:1, když pět branek vstřelili domácí už v prvním poločase. Hattrick si připsal Jakub Novák.

26. kolo: Chotětov B – Krnsko 8:0 (11. a 64. T. Scheufler, 19. a 31. Friedrich, 30. a 54. Potůček, 51. Kern, 66. Vyhlas), Jivina – Sporting 2:0 (4. Matoušek, 82. Vrabec), Březno – Bělá pod Bezdězem 3:1 (21. Strnad, 56. Horák, 69. Svoboda – 3. Dlask), Zdětín – SKP 3:3 (18. a 31. Trubička, 84. Pluhař – 8. a 68. Žahourek, 20. Sivák), Kosořice – Akuma 6:1 (34., 39. a 41. J. Novák, 2. Kopa, 6. Hančar, 47. Malík – 77. Král), Kostelní Hlavno – Čejetice 3:1 (34. J. Bůžek, 37. Malák, 86. Zvoníček – 16. Truksa), Kropáčova Vrutice – Bezno 0:2 (26. Lohniský, 80. J. Šisler).

III. TŘÍDA

Stejnou jistotu jako má SKP ve třídě druhé, mají také hráči Mukařova v té třetí. Stejně jako v loňské sezoně obsadí jistě sestupovou pozici, vloni se ale pádu do pralese dokázali administrativně vyhnout.

Šanci na udržení mají ještě na Strašnově, ale to už je také matematická vyšší dívčí. Ve hře je ještě devět bodů – přesně tolik ztrácí Strašnováci na dvanácté Struhy. Vzájemné zápasy mají oba soupeři vzácně vyrovnané – oba totiž skončili shodnou remízou 1:1. Pokud by tedy Strašnov všechny své zápasy vyhrál a současně Struhy všechno prohrály, měly by oba celky shodný bodový zisk i vzájemný zápas. Rozhodovalo by tak celkové skóre. To mají aktuálně lepší Struhy (-30) než Strašnov (-44).

Jakmile Strašnov v jednom zápase jakkoliv zaváhá, či Struhy uhrají byť jeden bod, psal jsem celý předchozí odstavec zbytečně.

26. kolo: Pěčice B – Bakov B 5:0 (20. Kamberov, 31. Jansa, 36. Šťastný, 78. Vejvoda, 81. Hellmiss), Kněžmost – Jabkenice 4:0 (4. Beran, 11. Šosvald, 24. Sedláček, 74. Haník), Čistá – Strašnov 8:1 (6., 11., 35. a 77. Beev, 2. a 75. Maršík, 65. Kastner, 72. Matoušek – 57. Huidash), Struhy – Mukařov 2:0 (12. Náhlovský, 69. Konopka), Ledce – Klášter 2:4 (15. a 85. Ksenofontov), 11. a 63. Donát, 10. Černý, 54. Antoš), DBSK B – Židněves 0:5 (16. a 34. Hanč, 10. Měkota, 32. Korec, 76. Svoboda), Horky B – Předměřice 1:5 (68. Hon – 8., 69. a 71. Zalabák, 36. Šimůnek, 82. Kocourek).

IV. TŘÍDA

V pralese je jasné duo postupujících. Poslední otazník visí nad tím, kdo do třetí třídy půjde jako vítěz čtyřky. Blíže k titulu má Picava, která drží šestibodový náskok před druhými Katusicemi.

28. kolo: Kochánky – Sporting B 5:0 (13., 22. a 29. Gondek, 49. M. Mráček, 53. Příhoda), Chotětov C – Nemyslovice 1:2 (90.+5 J. Bůžek – 16. Szalka, 51. Ungr), Bezno B – Krnsko B 0:0, Dlouhá Lhota – Dobrovice B 0:4 (3. Šťastný, 49. Antoš, 72. Bartoň, 79. Šolc), Žerčice – Nová Ves 2:2 (30. Mošpán, 75. Mulač – 3. J. Mastej, 33. Muška), Zdětín B – Luštěnice B 7:1 (24., 58., 65. a 74. Toman, 45. Průcha, 48. Vydra, 59. Trubička – 52. Stružský), Kropáčova Vrutice B – Katusice 3:5 (35. a 83. Jarolím, 42. L. Novák – 21., 33. a 75. Kvajsar, 29. vlastní, 67. Hložek).