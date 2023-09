Kosořice vyhrály i na čtvrtý pokus a vévodí tabulce okresního přeboru. Stejně dobře si v pralese vede béčko Picavy, které ale výhru trefilo až v první minutě nastavení.

III. třída: Pěčice B - Jabkenice | Foto: Miloš Moc

Poměrně vysoký počet červených karet tasili rozhodčí ve čtvrtém hracím víkendu v okresních fotbalových soutěžích Mladoboleslavska. Hned dvě z nich pak byly za neoprávněné vniknutí na hrací plochu. V obou případech se jej pak dopustili zkušení harcovníci.

Jaroslav Houžvic z Jiviny se jakožto hráč z lavičky náhradníků šel zapojit do vzniklé strkanice během zápasu v Kropáčově Vrutici. Po ní kromě něj viděl červenou kartu za vražení také domácí Daniel Kiss. Zatímco domácí Vrutice pokračovala ve hře v deseti, Jivinu Houžvicova karta z pozice náhradníka tolik mrzet, co do počtu hráčů na hřišti, nemusela. Ale ani Jivina zápas nakonec v jedenácti nedohrála. Po hodině hry se totiž do sprch předčasně poroučel po druhé žluté také Ondřej Vrabec. V závěru zápasu pak nováček přišel ještě o dva body, když v páté minutě nastavení vyrovnal na konečných 2:2 Pavel Obrázek.

6. kolo: Březno – Chotětov B 2:2 (47. a 80. Vlasta – 72. T. Scheufler, 86. Karásek), Akuma – Sporting 2:1 (76. M. Stránský, 90. Tumlíř – 26. vlastní), Bezno – Krnsko 2:0 (21. Möbius, 89. M. Šisler), Kosořice – Kostelní Hlavno 4:0 (5. Zahula, 15. Malík, 37. vlastní, 59. Hančar), Bělá pod Bezdězem – SKP 6:0 (50., 55. a 87. J. Toman, 25. a 72. Volf, 38. Rosenkranz), Zdětín – Čejetice 2:0 (30. Trubička, 80. Vaňousek), Kropáčova Vrutice – Jivina 2:2 (44. Korec, 90.+5 Obrázek – 30. Šturma, 49. Vrabec).

III. třída

Dalším vyloučeným za vstup na hřiště byl kouč Strašnova Petr Klaban. Ten se vydal na hrací plochu čtyři minuty před koncem pikantního zápasu mezi jeho týmem a béčkem Horek. Nešel se však postrkovat, ale vyjádřit svou nespokojenost s vedením zápasu ze strany rozhodčího. Jeho pískání měl přirovnat k tomu, jako kdyby utkání pískalo dámské přirození. Doplňme jenom, že jeho tým si nakonec odvezl z Horek cennou výhru 2:1.

6. kolo: Struhy – Židněves 1:2 (7. Hlinovský – 5. Měkota, 18. Sobotka), Horky B – Strašnov 1:2 (42. Váňa – 35. Malakhov, 78. Michal), Klášter – Bakov B 0:4 (56. a 59. Kohnhäuser, 37. Valenta, 42. Hozák), Mukařov – Čistá 0:7 (30., 44. a 86. Maršík, 40. a 52. Beev, 50. Petrův, 63. Matoušek), Pěčice B – Jabkenice 2:3 (78. Nosek, 89. Hellmiss – 52. Panchenko, 59. Smyk, 74. Kodytek), Ledce – DBSK B 2:1 (45. Rambousek, 47. Chupryna – 20. Dorotík), Předměřice – Kněžmost 4:1 (1. a 26. Vaněk, 47. V. Práger, 77. Hovorka – 56. Zajíček).

IV. třída

I po čtvrtém odehraném kole zůstává v tabulce pralesní ligy stoprocentní nováček soutěže z Dobrovice. Její béčko si dokázalo poradit vítězně i se čtvrtým soupeřem, jímž byla rezerva Krnska. Tentokrát to bylo ale za minutu dvanáct, přesněji řečeno minutu po devadesát. Právě v první minutě nastaveného času překlopil výhru na domácí stranu Jakub Krátký.

6. kolo: Dobrovice B – Krnsko B 3:2 (44. Bartoň, 71. Antoš, 90.+1 Krátký – 53. a 56. Kahule), Kropáčova Vrutice B – Bezno B 4:3 (17. a 53. Jarolím, 19. Havelka, 73. Musil – 51. a 57. Kolařík, 76. Švarc), Katusice – Sporting B 4:1 (62. a 88. M. Kvajsar, 29. Knot, 75. Kučera – 90. Leskovjan), Luštěnice B – Nemyslovice 4:0 (30. Jakubův, 43. R. Hrdlička, 44. Krkoška, 90.+2 Kynych), Skalsko – Kochánky 3:1 (46. Bláha, 57. Šťastný, 63. Martinec – 58. Matěj Mráček), Zdětín B – Nová Ves 0:4 (3. a 27. Muška, 63. Mařan, 81. Studinka), Dlouhá Lhota – Chotětov C 1:1 (35. Hlaváč – 50. Rusiňák).