Tři dospělé odstartují v sobotu 20. srpna, mládežnické se k nim přidají hned po konci prázdnin 3. září. Jak již dobře víte, dospělé soutěže prošly před sezonou reorganizací a aktuálně se budou hrát tři výkonnostní skupiny (od přeboru po čtvrtou třídu) ve čtrnáctičlenném složení. Ještě před aktivem stáhli svou přihlášku fotbalisté Katusic, které tedy do následujícího ročníku nezasáhnou, nováčkem pak je béčko Luštěnic.

Kromě samotného losování se na aktivu řešila řada organizačních témat. Novinkou pak je zrušení neomezeného počtu střídání ve III. třídě. Trenéři celků v této soutěži budou mít k dispozici stejně jako v okresním přeboru pět změn. „Hokejové“ střídání zůstává však i nadále zachováno pro nejnižší mužskou třídu.

Novinkou, spíše však administrativní, je forma řešení hráčů, kteří dosáhnou limitu čtyř či osmi žlutých karet. V loňské sezoně následoval automatický zákaz činnosti na jedno, respektive dvě utkání, ale klub měl možnost hráče za pětistovku, u osmi karet pak za tisícovku, vykoupit. Od sezony nové bude automaticky nastaveno vykoupení, pokud klub bude chtít pro hráče stopku, musí si o to požádat. Pokud některý z pořízků dosáhne limitu dvanácti žlutých karet, následuje stopka na tři soutěžní utkání bez možnosti vykoupení.

Do soutěží mládeže obdržel svaz následující počet přihlášek: dorost 8, starší žáci 13, mladší žáci 18, starší přípravka 29 a mladší přípravka 43 týmů.

A jaké zajímavé zápasy nás čekají v úvodním kole soutěží (dospělé soutěže začínají 20. srpna 3. kolem)? Nováčky okresního přeboru čeká křest ohněm – SKP si hned střihne derby s Akumou, Čejetice přivítají druhý celek loňského ročníku z Řepova, Bezno pojede do Bělé a béčko Pěčic do Zdětína.

Ve třetí třídě si to proti sobě na úvod rozdají béčka Horek a Bakova. Dva z loňských tří účastníků přeboru odstartují svoji třetitřídní misi doma – do Doubravy pojedou Jabkenice, béčko Bousova hostí Čistou. Mukařov se na úvod třetí třídy vydá do Chotětova.

Obhájce titulu ve čtvrté třídě přivítá na Astonce Klášter, luštěnické béčko si odbude svou znovuobnovenou premiéru ve Zdětíně.