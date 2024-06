Ve dvou dějištích okresních soutěží byla pro rozhodčí utkání pořádně horká půda. Po zápasech v Kostelním Hlavně a Kochánkách se objevilo u popisu červených karet také údajné vyhrožování.

V zápase okresního přeboru mezi Hlavnem a Beznem (3:1) se ve 49. minutě postrkoval domácí Jindřich Bůžek s hostujícím Miroslavem Podzimkem. Rozhodčí Wolf toto počínání ocenil žlutou kartou pro oba aktéry. K bezenské smůle se ale v případě Podzimka jednalo a kartu druhou, a musela tak následovat červená.

Žlutou kartu pak v 81. minutě obdržel také na střídačce sedící bratr Jindřicha Bůžka Martin, který to ale měl doprovodit větou: „Tak sis udělal radost s tou kartou, jdi se vy**at de**le.“ Za ní uviděl kartu červenou, což mělo za následek další slovní napadání, podle zápisu o utkání: „Z**de jeden, na tebe si počkám, s tím počítej a klidně mi to tam všechno napiš čů**ku, já stejně končím, tak je mi to jedno.“ V dalších slovních invektivách včetně vyhrožování o lámání končetin měl pokračovat podle rozhodčího ještě po zápase.

Ale hrál se i fotbal. Kosořice doma přehrály Bělou a díky tříbodovému zisku získaly jistotu titulu v okresním přeboru. Druhá Jivina navíc doma zaváhala s Akumou, čímž získalo jistotu konečného třináctého sestupového místa Březno.

U koupaliště se pak v neděli hrálo městské derby, které vyhrál rozdílem jedné branky 3:2 hostující Sporting. Poslední tým tabulky v domácí rozlučce s přeborem svého rivala kousal, nedokázal ale ve dvou případech uhlídat svého vlastního odchovance v dresu soupeře Jakuba Pánka.

15. kolo: Krnsko – Zdětín 0:3 (15. Horváth, 20. Trubička, 88. Pluhař), Jivina – Akuma 0:2 (48. M. Stránský, 79. Husák), Kostelní Hlavno – Bezno 3:1 (34. a 90.+3 Malák, 86. Zigáček – 29. J. Šisler), Kosořice – Bělá pod Bezdězem 4:2 (53. a 58. Novák, 39. Hančar, 43. Malík – 45. Volf, 72. Rosenkranz), Kropáčova Vrutice – Březno 3:2 (17. F. Krompaský, 48. Jarolím, 90. Křapka – 21. Horák, 88. Novotný), SKP – Sporting 2:3 (12. Votus, 53. Sivák – 56. a 75. Pánek, 5. Radčenko), Chotětov B – Čejetice 4:4 (2. Vtelenský, 13. V. Novák, 31. Friedrich, 63. Nežerka – 21. Vizingr, 46. Malák, 61. Jaroš, 89. Maňas).

III. TŘÍDA

Ve třetí třídě se o mistra bude hrát do posledního kola. Před ním mají na čele Čistá a Židněves shodný počet 55 bodů, přičemž lepší bilanci vzájemných zápasů mají na skóre lepší hráči z Bělska. Dodejme jen, že Čistá zajíždí o víkendu do Jabkenic, zatímco Židněves hosté doma rezervu Bakova.

15. kolo: Židněves – Pěčice B 3:0 (45.+3 vlastní, 72. Korec, 74. Hanč), Čistá – Horky B 6:2 (54. a 65. Beev, 18. Flanderka, 20. Tyšer, 26. Kastner, 88. Petrův – 5. a 82. Kolínský), Kněžmost – Struhy 3:1 (77. a 87. Rašín, 90. Hušek – 8. Hlinovský), Mukařov – Ledce 4:5 (9., 60. a 71. Tkácz, 15. Novotný – 10., 36. a 44. Ksenofontov, 19. Tuček, 44. Rambousek), Bakov B – Strašnov 4:3 (22. a 70. Kohnhäuser, 41. Valenta, 88. Kendík – 23. Hraboviuk, 38. Iovitse, 48. Ziailyk), DBSK B – Jabkenice 0:2 (13. Mlynka, 86. Kos), Předměřice – Klášter 8:2 (6. a 20. Hlavička, 43. a 45.+1 Šimůnek, 48. Vaněk, 51. K. Prager, 75. Zalabák, 86. V. Práger – 6. Horák, 39. Jíra).

IV. TŘÍDA

Hned dva hráče domácích Kochánek vyloučil sudí Martin Danihel v zápase proti Katusicíc (0:4). V 51. měl po svém vyloučení po druhé žluté kartě pronést Tomáš Mach směrem k sudímu větu: „Po utkáni ti ji plesknu, ty zm**e.“ O dvacet minut později jej následoval také za urážku rozhodčího Jan Rybín. Ten se měl po zápase ještě zkoušet dostat k rozhodčím, stejně jako hlavní pořadatel. Následně pak oba ještě měli přidat nějaká neslušná oslovení směrem k rozhodčímu.

Dva body na Skalsku ztratil již jistý vítěz soutěže. Dobrovické béčko zde jenom remizovalo 2:2. Společně s druhými Katusicemi (oba již mají jistotu postupu) ale oba celky ještě nepoznali ve 27 odehraných zápasech ani jednou hořkost porážky.

30. kolo: Kochánky – Katusice 0:4 (15., 46. a 89. M. Kvajsar, 30. Štefan), Nová Ves – Krnsko B 7:0 (22. a 54. Proc, 71. a 80. Budínský, 3. Laurýn, 15. Mastík, 33. Machaň), Sporting B – Chotětov C 3:2 (32. a 40. Leskovjan, 45. Gabriel – 30. a 77. Plac), Žerčice – Nemyslovice 5:0 (24. a 36. Dobrkovský, 16. Doležal, 20. Kollárik, 90. Sháněl), Skalsko – Dobrovice B 2:2 (10. Šťastný, 21. Vovčák – 30. Bartoň, 55. T. Cigánek), Kropáčova Vrutice B – Luštěnice B 0:7 (68., 85. a 88. Marhan, 13. Soukup, 19. Antl, 55. Feigl, 78. Hrynčuk), Dlouhá Lhota – Zdětín B 3:0 (50. Zelba, 77. Hložek, 90. M. Limr).