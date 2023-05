/OKRESNÍ FOTBAL/ Kostelní Hlavno se odpoutalo díky domácí výhře 2:1 z posledního místa okresního přeboru.

Ilustrační foto | Foto: Miloš Moc

Okresní přebor

Změnu na posledním místě okresního přeboru přineslo 26. kolo nejvyšší místní soutěže. Kostelní Hlavno zvládlo zápas jara a ze souboje třináctého s dvanáctým si odneslo tři body po výhře 2:1. Tu zajistili svými góly bratři Bůžkovi a Kněžmost poslali v tabulce právě pod Hlavno. To má aktuálně na nesestupové pozici jednobodový náskok.

26. kolo: Kostelní Hlavno – Kněžmost 2:1 (57. J. Bůžek, 83. M. Bůžek – 68. Rychtr), Akuma – Řepov 0:2 (30. a 43. Splídek), Bělá pod Bezdězem – Krnsko 0:1 (47. Vízek), SKP MB - Kropáčova Vrutice 7:0 (50., 52. a 81. Losík, 34. a 48. Gába, 6. Fábry, 83. Žahourek), Zdětín – Bezno 4:2 (5. a 29. Chalupa, 41. Vaňousek, 85. Toman – 63. Šišpela, 67. Podzimek), Čejetice - Kosořice 3:2 (53. Plintovič, 86. Truksa, 90+2. Truksa - 18. Herink, 69. Malík).

Luštěnice z penalty a v přesilovce prodloužily domácí neporazitelnost

III. třída

Sporting doma zvládl sobotní duel proti poslednímu Mukařovu a společně s Jivinou si tak zajistil postup do druhé třídy. Definitivně o tom rozhodl nedělní program a ztráta třetího Bakova B v Bousově.

26. kolo: Doubrava – Horky B 1:0 (40. Hromada), Židněves – Chotětov B 0:1 (45. Lukáš), Sporting – Mukařov 6:0 (8. a 79. Javůrek, 24. Štolovský, 33. Jan Jonáš, 43. Žitník, 89. Grusz), DBSK B - Bakov B 3:3 (9. a 24. z pen. Keszeg, 83. J. Šolc - 3. a 45. Valenta, 62. Pírek), Jivina - Jabkenice 4:2 (8. Hajlich, 54. vl. Barančok, 62. Nedvěd, 66. Nevyhoštěný - 19. Panchenko, 38. vl. Vrabec), Ledce - Čistá 4:1 (31. Drahonchuk, 50. Rambousek, 86. Rapyna, 89. Valeš - 65. Ďurčovič), Předměřice - Struhy 1:2 (24. Hovorka - 14. Hlinovský, 42. Henzl, ČK: 86. Novák - 88. Cerha).

Odfláknutý poločas už Kosmonosy nevyžehlily, body putovaly na Meteor

IV. třída

Pouze 55 minut trvalo nedělní utkání mezi béčkem Zdětína a Sokolem Kochánky. Rozhodčí Jan Javůrek jej předčasně ukončil pro inzultaci své osoby od hostujícího Tomáše Plecitého.

„Po souboji na polovině hřiště se dožadoval odpískání nedovoleného zákroku, po mém odmítavém gestu ke mně pronesl "to už jdi do hajzlu ty vole". Ihned po udělení ČK ještě ležíc na zemi mne vysokou intenzitou nakopl do holeně,“ vylíčil sudí incident v zápise o utkání s tím, že hříšník se mu později přišel omluvit: „Cca deset minut po ukončení utkání za mnou přišel do kabiny v doprovodu vedoucího, omluvil se mi za nevhodnou reakci, projevil lítost a podal mi ruku.“

Domácí v době předčasného konce utkání vedli 2:1, když dvěma penaltami otočili nepříznivý stav. Hosté navíc od druhé z nich dohrávali bez vyloučeného hráče. Ovšem nakonec jen několik málo minut…

26. kolo: Nemyslovice – Strašnov 1:4 (89. Ungr – 10., 33., 71. a 80. Chursinov), Luštěnice B - Nová Ves 5:1 (18. Hrdlička, 22. Lada, 33. Kočí, 35. Marhan, 53. Kynych - 44. Minář), Bezno-Sovínky B - Krnsko B 5:0 (2. a 55. Kolařík, 10. Škrabánek, 83. a 88. Růžička), Žerčice - Skalsko 2:1 (4. a 70. Kollárik - 68. Vocásek), Sporting MB B - Kropáčova Vrutice B 6:2 (12., 22., 70. a 76. Pánek, 47. Vaněk, 82. vl. Radil - 7. Doležal, 28. Krompaský), Zdětín B - Kochánky nedohráno za stavu 2:1 (38. z pen. a 50. z pen. Beran - 30. vl. Toman, ČK: 49. Mach, 55. Plecitý - oba Kochánky), Klášter - Dlouhá Lhota 2:4 (50. a 53. Horák - 8. z pen. Šolc, 18. Limr, 24. Prýmek, 27. Brodský)

Derby o bronz v Pěčicích rozhodla poslední čtvrtina