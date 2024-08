Mladoboleslavsko – Úvodním kolem (byť z hlediska losu šlo o kolo druhé) byly rozehrány o víkendu také okresní fotbalové soutěže od přeboru až po IV. třídu, respektive od 8. po 10. ligu.

8. LIGA (OKRESNÍ PŘEBOR)

Hned první kolo v nejvyšší okresní soutěži pořádně namlsalo fanoušky. Padlo ve něm totiž hned padesát branek, což je v sedmi odehraných zápasech v průměru sedm na zápas.

Nejméně, a sice i tak pěkných pět, viděli diváci v Chotětově, kde místní béčko přivítalo ještě v loňském roce I. A třídu hrající Horky. Ta samozřejmě dorazila v úplně jiné sestavě, která nakonec domácímu celku podlehla 2:3.

Vítězný návrat do okresu naopak zaznamenal z I. B třídy sestoupivší Bakov, který vyhrál v Čejeticích vysoko 9:2. Hned čtyřikrát se prosadil loňský nejlepší střelec nejnižší krajské soutěže Matěj Vaněk, a to přitom nastoupil až do druhého poločasu.

2. kolo: Židněves – Bělá pod Bezdězem 1:6 (68. Měkota – 3., 19. a 43. M. Toman, 13. a 74. Hodovanec, 10. Havel), Čejetice – Bakov 2:9 (32. Maňas, 49. Malák – 56., 80., 83. a 88. Vaněk, 27. a 31. Boško, 23. Velechovský, 61. Maryška, 85. Kopal), Akuma – Kropáčova Vrutice 6:2 (38., 44., 56. a 90. M. Stránský, 45.+1 a 72. Husák – 20. V. Krompaský, 54. Korec), Bezno – Krnsko 2:4 (7. Podzimek, 18. Hodovník – 47. a 49. Jarolím, 14. Šesták, 25. Kahule), Chotětov B – Horky 3:2 (13. a 35. Vávra, 44. Karásek – 66. a 87. Váňa), Sporting – Čistá 3:3 (2. Milčinský, 15. Radčenko, 76. Schmidt – 19. vlastní, 32. Beev, 87. Kalina), Zdětín – Kostelní Hlavno 5:2 (34., 37. a 58. Trubička, 71. Horváth, 88. Kredba – 80. Polívka, 83. Kamarád).

9. LIGA (III. TŘÍDA)

O patro níže už sice padalo o něco méně branek, ani tak se ale diváci nenudili. Přesto se našel jeden celek, který neskóroval v úvodním kole ani jednou. Katusický brankář Petr Vlk si připsal v úvodním zápase po přesunu z SKP premiérové čisté konto, když vynuloval střelce Kněžmosta.

Uspěla také rezerva Picavy, která v zápase se soupeřem z Března nechala sklapnout Csaplárovu past. V souboji týmů, které vloni dělil rozdíl dvou soutěží, sice loňský účastník přeboru vedl po prvním poločase 2:0, domácí Cukrovarníci ale v půli druhé utkání otočili hned pěti góly.

2. kolo: Struhy – Předměřice 2:4 (6. Koš, 87. Bucek – 4. Šimůnek, 23. Theuer, 49. V. Práger, 63. Šrůt), Pěčice B – SKP 3:4 (29. a 38. Kamberov, 70. Vaněček – 16. Procházka, 40. Sivák, 52. Dugeree, 79. Fábry), Klášter – DBSK B 1:2 (13. Horák – 63. Dorotík, 76. Vynikal), Ledce – Skalsko 4:1 (15. Chupryna, 35. Svozil, 67. Ksenofontov st., 75. Kolšovský – 13. Maršík), Bakov B – Jabkenice 2:2 (7. Šulc, 49. Hozák – 10. Jílek, 60. Mlynka), Katusice – Kněžmost 3:0 (11. Illić, 21. M. Kvajsar, 28. Martinec), Dobrovice B – Březno 5:2 (54. a 66. D. Miškovský, 55. a 73. Čumpelík, 90.+2 Štěpán – 29. Lishchenko, 38. Matyola).

10. LIGA (IV. TŘÍDA)

Jediný zápas v okresních soutěžích zůstal kvůli nedělní bouřce nedohrán. Zápas zdětínského béčka s Dlouhou Lhotou ukončil rozhodčí Petr Postránecký v 57. minutě za stavu 3:1 pro hosty. O jeho dalším osudu bude rozhodovat sportovně-technická komise svazu.

Dvoutřetinovou úspěšnost pak zaznamenali tři nově vzniklé celky. Doubrava doma přehrála 2:0 předloňské vítěze soutěže ze Sportingu B. Béčko Hradiště ubojovalo těsnou výhru 2:1 v Nemyslovicích. Nebodovala pouze rezerva Akumy, která doma padla 0:2 s béčkem Vrutice.

2. kolo: Nemyslovice – MSK B 1:2 (41. Tomšíček – 44. Majdl, 73. Novák), Kochánky – Nová Ves 5:0 (19., 60. a 89. Matěj Mráček, 58. Příhoda, 87. Korejza), Akuma B – Kropáčova Vrutice B 0:2 (31. Špringl, 37. Křapka), Bezno B – Strašnov 3:4 (5. a 20. Novotný, 90. Lohniský – 8. a 62. Nakovski, 87. a 89. Huidash), Chotětov C – Luštěnice B 2:4 (19. a 86. Lazarchuk – 14. Kynych, 52. Podzimek, 75. Kolínský, 76. R. Hrdlička), Doubrava – Sporting B 2:0 (6. Pálka, 12. vlastní), Zdětín B – Dlouhá Lhota nedohráno za stavu 1:3 (51. Průcha – 34. a 44. Dlask, 31. Stuchlík), Žerčice – Mukařov 0:3 (3. Kendík, 78. vlastní, 87. Lakatos).