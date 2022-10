Zápasy prvního kola odstartoval ve svátečním středečním odpoledni letošní ročník fotbalového okresního poháru. Ten se po svém znovuobnovení letos hraje podruhé a přihlásila se do něj čtrnáctka týmů.

To znamenalo pro celky Jabkenic a Kněžmosta volný los v prvním kole. Čtveřice zápasů se odehrála na svatého Václava, Předměřice pak postoupily bez boje, neboť Struhy k utkání nedorazily. Zbývající duel mezi rezervou Horek a Čejeticemi se bude hrát ve středu 5. října.

OBRZAEM: TOI TOI Cup 2022 projel Holými Vrchy

Hned dva zápasy se hrály na boleslavské Astonce. Zde nastala trochu paradoxní situace – zatímco béčko Sportingu slavilo v prvním utkání postup, A tým zeleno-bílých z poháru vypadl. Rezerva totiž porazila Jivinu 3:2. „V podstatě jsme byli třikrát za půlkou a dali jsme tři branky. Jinak jsme se celý zápas hodně zodpovědně bránili a měli jsme taky při šancích hostů štěstí,“ zhodnotil utkání domácí útočník Pavel Vedral, který však musel v personální nouzi zaskočit v obraně.

Domácí poslal do vedení z kraje zápasu ukrajinský forvard Tsipkalo. Jivina však ještě do přestávky srovnala dvěma slepenými gól v jedné minutě. Řadu šancí pak ještě hosté zahodili. O to větším šokem pak pro ně bylo domácí vyrovnání z penalty a patnáct minut před koncem dokonce vedoucí gól opět z dílny Tsipkala. Hosté pak po zbytek zápasu přikovali domácí tým před jeho vápnem, ale z řady šancí už vyrovnat nedokázali.

Zdroj: Roman Křepelka

Ve druhém zápase přijelo Bezno na Astonku v roli favorita. Tu potvrdilo sice vedoucím gólem ve 23. minutě, ale pak počítali šance spíše domácí borci. Ti však naráželi na fantasticky chytajícího Jana Šislera, ex-ligového záložníka, který musel na poslední chvíli zaskočit v brance. „Brankář Stýskal s námi sice na utkání přijel, ale musel z rodinných důvodů zase odjet. Do branky jsem chtěl jít já, ale nakonec šel brácha,“ komentoval změnu na klíčovém postu útočník Bezna Michael Šisler. Ten sledoval jak v 67. minutě zvýšil na 2:0 pro hosty technickou střelou veterán Podzimek. Domácí se i nadále snažili, ale postupem času zahazovali i ty nejnadějnější šance. Snížení se dočkali v 89. minutě a bylo zaděláno na drama. To rozsekl ve třetí minutě nastavení, po domácí standardce, kdy byl v hostujícím vápně i brankář Roudnický, po úprku přes polovinu hřiště do prázdné branky Tomáš Hötzel.

Do dalšího kola proklouzly i Kochánky, které na svém hřišti zdolaly Krnsko 4:2. Dva pokutové kopy v zápase proměnil Matěj Vrána.

Boleslavská Akuma si zastřílela v Čisté, kde vyhrála vysoko 8:2. Hned pětkrát se do listiny střelců zapsal Milan Mlynka. Dvakrát se ještě trefil Antonín Fingerhut, kterého napodobil ještě domácí David Novák, který se stejně jako Vrána trefil dvakrát z penalty.

Okresní pohár

1. kolo: Sporting B – Jivina 3:2 (3. a 75. Tsipkalo, 50. J. Bílek – 25. Nevyhoštěný, 26. Kuntoš), Kochánky – Krnsko 4:2 (11. a 54. Vrána, 4. Ulč, 75. Mráček – 6. Pollák, 55. Novák), Sporting – Bezno 1:3 (89. Zalabák – 23. Růžička, 67. Podzimek, 90.+3 T. Hötzel), Čistá – Akuma 2:8 (30. a 73. D. Novák – 15., 39., 60., 63. a 85. Mlynka, 8. a 10. Fingerhut, 52. Chaban), Předměřice – Struhy neodehráno, Horky B – Čejetice (5.10. v 16.30 hodin).