Poslední kolo ve fotbalových soutěžích je minulostí a známé jsou celky, které si vybojovaly postup do vyšší soutěže. Definitivně bude ale tajenka postupů, sestupů a dalších přesunů známá až s konkrétními přihláškami do jednotlivých soutěží. Už teď se ale šušká, že vše nebude přesně tak, jak by se mohlo na první dobrou zdát.

Masakr v krajských soutěžích vinou osmi sestupujících Středočechů z divize až do okresního přeboru Mladoboleslavska nedosáhl. Z krajské I. B třídy nikdo do okresních vod nezahučel. Z divize sestoupily Horky, naopak druhé místo v krajském přeboru dává šanci na postu fotbalistům Dobrovice. To v případě, že by první Velim postup odmítla. Z krajské I. A třídy sestupují Pěčice a Rejšice.

Toliko k sestupům. Postup do I. B třídy má garantovaný vítěz okresního přeboru, kterým se stalo béčko Benátek. Do třetí třídy se naopak poroučí rezerva Dolnobousovského SK a Mukařov. Ty nahradí vítězové třetích tříd – tedy Bezno a SKP Mladá Boleslav. Třetí volné místo by pak mohl obsadit jeden celek z vyšších soutěží, který prý vážně přemýšlí pouze o přihlášení se do okresního přeboru. V opačném případě by byl na tahu lepší z druhých míst z obou skupin třetí třídy, kterým je ve skupině A béčko Bakova nad Jizerou.

Případnou třetí vstupenku do přeboru si vykopalo béčko Bakova

Ve třetí třídě pak dojde k reorganizaci, kdy se ze dvou dvanáctičlenných skupin stane jedna čtrnáctičlenná. V ní budou figurovat celky na druhém až sedmém místě z loňského ročníku a dva sestupující z přeboru. Celky na osmém až dvanáctém místě sestupují do IV. třídy. Konkrétně se jedná o kluby Katusic, Kláštera, Nové Vsi, Dlouhé Lhoty a Strašnova z áčka a Struh, Kochánek, Žerčic, Nemyslovic a rezervy Zdětína ze skupiny B.

Ve hře je pak ještě jedna místenka pro jeden celek ze IV. třídy. Její vítěz, kterým je rezerva Sportingu, ale nahoru nemůže, neboť právě trojku hraje jeho áčko. Další celky v pořadí by pak ale nabídku využít mohly. V takovém případě by pak byl čtrnáctým celkem, za předpokladu, že by šly tři celky do okresu. V opačném případě by mu musel místo uvolnit ještě horší ze sedmých míst, kterým jsou Ledce.

Pokud by ale Bakov B (nebo někdo jiný) šel jako třetí do okresu a z pralesa by se nikdo nahoru nehrnul, zachránil by si krk lepší z osmých týmů z obou skupin, kterým jsou díky lepšímu skóre před Katusicemi fotbalisté ze Struh.

Ve IV. třídě by tak podle předběžných počtů mělo být 15 celků. Limit pro jednoskupinovou soutěž pak je zřejmě jako v případě okresu a trojky 14. Na toto číslo se dostáváme opět při postupu tří týmů ze třetích tříd.

Zároveň se však šušká i o jiném scénáři – jeden z dotčených týmů sestupem do IV. třídy prý uvažuje o přechodu do soutěží Nymburska, jeden oddíl přemýšlí o zrušení stávajícího B týmu a v jednom klubu se prý hodně vážně mluví o úplném konci. I tady bude definitivně jasno po podání přihlášek.