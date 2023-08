/FOTOGALERIE/ Hned první kolo okresních fotbalových soutěží přineslo několik zajímavých výsledků. O jeden se postaral nováček okresního přeboru z Jiviny, který historický zápas v nejvyšší okresní soutěži zapsal do klubové kroniky zlatým písmem.

Historicky první mistrák zbrusu nových týmů Chotětova C a Dobrovice B (v modrém) ovládli výsledkem 1:4 hosté. | Foto: Kateřina Straková

Jivinští totiž před bouřlivou dvousethlavou diváckou kulisou deklasovali sedmý tým minulého ročníku z Bezna vysoko 7:1.

Pro domácí se přitom zápas nevyvíjel zkraje dobře. Ve 13. minutě se totiž proti Popovičově brance kopala penalta, k níž se postavila čerstvá bezenská posila Miroslav Uher. Ten se nemýlil a poslal hosty do vedení. Pro ně to však byla labutí píseň. Za domácí totiž hned o dvě minuty později vyrovnal Michal Štafl a zahájil tím domácí koncert. Ještě do přestávky se trefili Šturma a podruhé Štafl, čímž stanovili poločasové skóre 3:1.

Vydařená premiéra nováčků. Obříství i Řepov vyhrály s čistým kontem

„Prvních patnáct minut bylo Bezno lepším týmem a zaslouženě šli do vedení. Z nás jakoby s inkasovanou brankou spadla nervozita z prvního zápasu v přeboru a po vyrovnávacím gólu už jsme byli lepším celkem. Soupeře jsme přehrávali hlavně v ofenzivě, kdy jejich obrana nestíhala naše útočníky,“ komentoval první poločas utkání vedoucí domácího celku František Hajlich.

S chutí hrající domácí pak pro změně stran přidali ještě další čtyři góly, když se postupně trefili Vrabec, Bajer, Matoušek a Zavrtal. „Beznu v tom velkém vedru asi došly síly, zatímco naši kluci vydrželi v nasazeném tempu odehrát celý zápas,“ dodal k druhému dějství Hajlich.

Kosmonoský nováček v čele tabulky. Okresní derby rozhodl nejmladší hráč

Premiéra tak pro druhý nejmladší klub na okrese dopadla nad očekávání dobře. Ve druhém kole pak Jivina zajíždí do Bělé pod Bezdězem, Bezno si bude chtít spravit chuť v domácím derby zápase proti béčku Chotětova. „Bělou jsem dlouho neviděl, ale budeme se samozřejmě snažit i tam urvat nějaký ten bod. Když budeme hrát stejně jako proti Beznu, tak by to nereálné být nemuselo,“ uzavřel vedoucí Jiviny.