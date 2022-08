Po letní reorganizaci v okresních fotbalových soutěžích Mladoboleslavska to vypadalo po losovacím aktivu na naprosto ideální stav, kdy ve všech třech soutěžích dospělých byla přihlášena čtrnáctka týmů. Deset dní před samotným startem soutěží však přišla komplikace. Jeden z nováčků okresního přeboru se z něj nečekaně odhlásil.

Konkrétně se jedná o rezervu Pěčic, která skončila v loňském ročníku na druhém místě v B skupině III. třídy a využila jednoho volného místa navíc poté, co zájem o postup neprojevilo béčko Bakova. „Skutečně mohu potvrdit, že celek TJ Sokol Pěčice B odeslal na svaz začátkem tohoto týdne zprávu o odhlášení ze soutěže,“ potvrdil Boleslavskému deníku informaci sekretář Okresního fotbalového svazu Milan Karásek.

Na vině je podle šéfa pěčické kopané Karla Ramhartera nečekaný rapidní úbytek provozuschopných hráčů. A to z důvodu vážných zranění nebo odchodů: „Zranění jsou Dufek, Valenta a Novák s kolenem, k tomu si poškodil vazy Cihlář a meniskus Nosek. Dobrovice si vytáhla do vyšší soutěže Míru Hubače a Pavla Krále, talentovaný dorostenec Jonáš Makovec šel do boleslavské ligové sedmnáctky.“

A pokračuje: „Samozřejmě jsme se snažili celou situaci řešit nějakými příchody, ale s většinou oslovených hráčů už počítají na podzim jejich oddíly a volní by byli až pro jarní část sezony.“

Stejně jako áčko. Rezerva vstoupila do sezony remízou

„Zkoušeli jsme ještě přesunout zápasy béčka ze soboty na neděli, abychom měli co nejméně kolizí s v sobotu hrajícím áčkem, ale to už nám na svazu neschválili,“ pokračuje Ramharter.

Ten přišel následně ještě s jedním nápadem: „A sice prohodit si místo s třetitřídními Předměřicemi, které jevily o posun do okresního přeboru zájem, a pro nás by byla třetí třída termínově schůdnější. Ale ani to neprošlo.“

Konkrétně to neprošlo přes svazové řády, jak vysvětluje člen sportovně technické svazové komise Matěj Povšík: „Losovacím aktivem začíná fakticky podle soutěžního řádu nová sezona a po něm už bohužel nelze žádné přesuny uskutečnit.“ A dodává: „Pokud bychom vyhověli, tak bychom šli proti řádům. Tuto věc jsme pro jistotu konzultovali na vyšších místech s panem Deverou, jenž vykonává funkci předsedy STK na krajském fotbalovém svazu, a i ten nám potvrdil tento postup.“

Okresní přebor tak bude letos hrát ve třináctičlenném složení, přičemž jeden z celků bude mít vždy v kole volný los. V tom prvním půjde o fotbalisty Zdětína, které tak čeká o týden delší letní přestávka. Zároveň také soutěž zná prvního sestupujícího, kterým jsou Pěčice B. Ty by zároveň za narušení soutěže a odhlášení z ní měly vyfasovat sedmitisícovou pokutu. V příští sezoně pak budou mít právo přihlášky do III. třídy.