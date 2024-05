O víkendu se v zápase s druhou Jivinou postavil od začátku zápasu při Bahníkově zranění do branky. V ní ale vydržel jenom poločas, po přestávce už nastoupil v obraně. „Zranil se nám Pepa Hötzel a jelikož jsme měli na lavičce už jenom hráče z béčka, tak občas musíme vymýšlet takováto kouzla,“ vysvětluje kouč Petr Tvaroh, proč byl nucen do druhého poločasu nasadit do branky třetího gólmana Milana Dufka a Honzu Nováka vyslat do pole.

Jeho tah mu přinesl ovoce v 62. minutě, když to byl právě Novák, kdo srovnával v zápase s favoritem na 1:1. „Bylo to po standardce, kdy Aleš Křováček vystřelil a já jsem si našel odražený balón a pohodlně ho dorazil do branky,“ popisuje Novák.

Právě znalost gólmanského řemesla považuje při práci v soupeřově pokutovém území za výrazné pozitivum: „Asi to je výhoda. Přeci jenom to znám i z druhé strany, a vím tak, co se může gólmanovi přihodit, kam bude nebo nebude vybíhat a jak může případně vyrážet míče.“

Na Jivinu však v sobotu ani jeho vyrovnávací branka nestačila. Na druhém místě figurující nováček soutěže totiž zápas rozhodl deset minut před koncem gólem Bajera. „Byl to těžký zápas. Jivina hrála výborně, mají mladý a hodně běhavý tým,“ hlásí Novák.

Toho baví obě jeho role. „Mě baví fotbal celkově, takže je mi v podstatě jedno, jestli jsem v brance nebo běhám v obraně. Ale je pravda, že jak jsem teď nějakou dobu nechytal, tak už mi brankářská praxe trošku chyběla, takže jsem si šel i zachytat za béčko,“ říká Novák, který ve hře rozhodně není jenom do počtu. V letošním okresním přeboru už totiž třikrát skóroval. „Myslím, že to vždycky bylo po nějaké standardce,“ dodává.

Jeho celek je po povedeném podzimu aktuálně při horším jaru na poklidné sedmé pozici v okresním přeboru. „Máme hodně zraněných, někdo v zimě odešel, někdo přestal chodit. Takže si hodně pomáháme i staršími hráči z béčka. Ale jsme ve klidném středu tabulky a nemusíme se nikam hnát,“ uzavírá brankář či chcete-li obránce Krnska.