Tím to ale pro nové vedení všechno teprve začíná, vítěz nehodlá usínat na vavřínech. „Musíme hned začít pracovat,“ hlásí Ježek odhodlaně.

Oslavil jste nějak úspěch ve volbách do vedení okresního fotbalu?

Trochu jsme s celým týmem museli upustit ventil, protože poslední dny byly celkem hektické a napjaté. Jinak na nějaké oslavy není čas. Musíme totiž hned začít pracovat. Jednak musíme naplnit usnesení naší valné hromady a jednak již koordinujeme společnou činnost s ostatními okresy tak, abychom začali naplňovat naše vize.

Řekli jste si něco s končícím předsedou Martinem Vlkem, předal vám post předsedy „oficiálně“?

S panem Vlkem jsme si podali ruku a popřáli vše dobré do další práce. K oficiálnímu předání postu předsedy dojde do konce tohoto měsíce.

Jste rád za to, jací zástupci byli zvoleni do výkonného výboru a revizní komise?

Do voleb jsme šli s týmem pěti kandidátů do výkonného výboru a třemi kandidáty do revizní komise. Nakonec to dopadlo tak, že ve výkonném výboru máme dva zástupce, Miroslava Bočka a Milana Karáska, a revizní komisi obsadili kandidáti námi nenavrhovaní. Jediný Ondra Pechanec zůstal z původního výkonného výboru a byl doplněn Liborem Novákem. Myslím si, že všichni mohou přispět svými zkušenostmi k bezproblémovému fungování OFS a důležité bude, abychom jako tým táhli za jeden provaz správným směrem. Složení RK z „cizích“ kandidátů je vlastně ideální složení pro transparentnost nového OFS.

Jediným, kdo z minulého vedení udržel mandát, je Ondřej Pechanec. Co očekáváte od spolupráce s ním?

Ano, Ondra je již ostříleným funkcionářem. Má zkušenosti i jako rozhodčí na nejvyšší úrovni. Do současné době byl více méně jediným spojovacím článkem mezi kluby a OFS. Rádi bychom chtěli i tímto směrem využít Ondrovy zkušenosti.

Stihli už jste si s novým vedením nastínit plány na nejbližší dny a týdny?

Dnes (rozhovor vznikal v neděli, pozn. red.) si dáváme ještě po hektickém týdnu volno. Začátkem příštího týdne se domluvíme, kdy se sejdeme a nastíníme si plány.

Čím byste chtěl začít své působení v roli předsedy okresního fotbalu?

Musíme se domluvit, kdo za co bude ve VV zodpovídat. Měli bychom si zvolit odborné komise, z nichž vzejdou předsedové komisí, a s nimi se společně vrhnout do práce. Jak jsem slíbil na VH, měli bychom najít nástroj, jak jednoduše komunikovat s kluby a případně se připravit na dohrání soutěží.

Co vidíte jako svůj největší cíl pro nadcházející čtyřleté období?

Jako největší cíl vidím oživit a stabilizovat mládež včetně jejich reprezentačních výběrů. Přeci jenom tyto repre výběry dělají i obrázek o fungování OFS nejenom za hranicemi okresu

Nebojíte se toho, že máte za sebou působení v Mnichově Hradišti a mohl byste být eventuálně obviňován z nějakého „střetu zájmů“?

Již více jak dva roky v klubu nepůsobím a nepodílím se na jeho řízení. Co se týká družstev, tak v okresních soutěžích má MSK jen starší a mladší žáky. V MSK zatím není B-tým dospělých, který by měl snad v budoucnu hrát jednu z okresních soutěží. Ostatní družstva hrají krajské soutěže. Z výše uvedených důvodů by se nikdo neměl obávat ze střetu zájmů. Naopak ve VV bychom si měli nastavit takové kontrolní systémy, které by jakékoli střety zájmů eliminovaly.

Jak to vypadá s fotbalem na jaře, myslíte, že se bude moci hrát?

Bohužel to není plně v naší moci. My bychom se měli připravit na to, že se hřiště otevřou a soutěže se budou moci dohrát. Tedy alespoň podzimní část soutěží. Ale podle zpráv, které máme všichni, jsem spíše pesimistou.