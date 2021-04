A jak s odstupem hodnotí výsledky voleb kluby z Mladoboleslavska? Deník namátkově oslovil několik organizací napříč okresem i napříč úrovněmi – od divize až po nejnižší, čtvrtou třídu. Zástupci vybraných klubů jsou s hodnocením povětšinou zdrženliví a novému vedení zatím dávají čas.

Hlasitou podporu už před volbami měla Fotbalová evoluce od Bakova. Předseda klubu Roman Vaněk také potvrdil, že s výsledky jsou Bakovští spokojení. „Neměli jsme proti předešlému vedení výhrady, ale nový vítr byl potřeba. Po třech obdobích se to tak nějak vyčerpalo, myslíme si, že změna po té době je přirozená. Byli jsme seznámeni s tou obsáhlou vizí pana Ježka, budeme dost sledovat, aby se program naplnil,“ dodal na adresu nového vedení.

Příznivou změnu očekávají rovněž v Bělé pod Bezdězem, kde nebyli se stávajícím vedení okresní kopané úplně spokojení. Podle předsedy Miroslava Bočka mají z výsledků radost i v Dolním Bousově. Stejně tak podle představ dopadly volby i z pohledu Skalska, jednoho z klubů hrajících čtvrtou třídu.

Trochu zdrženlivější postoj zaujímá celek z opačného konce výkonnostního pole, divizní Benátky. Jejich předseda Marek Mařík jmenovitě pochválil dva muže vybrané do vedení OFS, a to členy výkonného výboru Milana Karáska z Kropáčovy Vrutice a Miroslava Bočka z Bousova. Jinak byl ale s hodnocením opatrnější.

„Změna nastala, uvidíme, jak se k tomu nové vedení postaví. Jsme zvědaví, co budou vykazovat. Nějaké plány měli, budeme sledovat, aby je dodrželi,“ uvedl a doplnil, že nové vedení má během současné situace trochu výhodu v tom, že se nehrají soutěže a práce tedy není tolik.

Stejně jako Boček byl do VV zvolen i sportovní manažer Dobrovice Libor Novák. Celek hrající krajský přebor však ve volbách podpořil poraženého Martina Vlka. „Pracoval dobře, fungovalo to, spolupráce byla perfektní a nebyl důvod to měnit. Uvidíme, jak se to vyvrbí, ze dne na den se nikdy nic nemění. Chce to víc času,“ prohlásil a zdůraznil, že ani Dobrovice s novým vedením nemá žádný problém.

Svůj hlas dalo Martinu Vlkovi i boleslavské SKP. Jeho předseda Jan Pažout přiznal, že klub od koupaliště byl vůči vyzyvatelům stávajícího vedení trochu skeptický, a pochválil Vlkova tři funkční období, během kterých nedošlo na okrese k žádným velkým problémům.

„Za působení pana Vlka všechno šlapalo, i když vždycky je co zlepšovat. Uvidíme, co nového přijde, třeba to bude změna k lepšímu,“ řekl smířlivě a dodal, že od nového vedení okresního fotbalu zatím jeho klub během uplynulého týdne nedostal žádné informace.

V kontaktu s novopečeným předsedou OFS byl naopak zástupce Jabkenic Pavel Fidler: „Osobně jsem s panem Ježkem mluvil rovnou v sobotu na valné hromadě. Uvidíme, kam to povede, budoucnost ukáže. Jsme malý klub, neměli jsme nikdy žádné problémy a doufáme, že nebudeme mít problémy ani teď.“