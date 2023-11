Aktéři k němu musí po cestě absolvovat něco okolo stovky metrů, během nichž projdou kolem výjezdu z parkoviště a musí přejít silnici. Následně po mírném kopečku dojdou na inkriminované hřiště. Stejnou cestu pak logicky musí absolvovat po skončení zápasu. A právě v ten moment nastal problém!

Peklo na fotbale v Božičanech: Rozhodčí schytal hlavičku, sprosté byly i děti

„Po ukončení utkání při poklidném odchodu z hrací plochy, kdy naprosto nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl být jakýkoli problém, z parkoviště odjížděl automobil, ze kterého mne nejprve zcela nepochopitelně slovně napadal při staženém okně zřejmě "fanoušek" domácího týmu, který následně z auta vystoupil a vrazil do mne střední intenzitou, a to oběma rukama do hrudi,“ píše ve své zprávě rozhodčí utkání Patrik Roth.

A pokračuje: „U incidentu se nacházel i brankář hostí, který se snažil dotyčného "fanouška" držet. Při jeho snaze došlo k jeho podklouznutí a oba skončili na zemi. Následovala ještě krátká potyčka s pořadatelskou službou, poté nastoupil zpět do automobilu, který odjel,“ vylíčil devětačtyřicetiletý sudí s tím, že ztotožnit agresora se pořadatelům podle jejich vyjádření nepodařilo.

Vedoucí Slavoje Tomáš Musil Boleslavskému deníku potvrdil, že k situaci došlo tak, jak ji popsal hlavní rozhodčí. Na dotaz, zda jí nebylo možné zabránit či předejít ze strany pořadatelské služby, odpověděl: „Pořadatelé se snažili ihned zakročit. Jak psal i rozhodčí, nikdo při poklidném odchodu nepředpokládal, že by k nějakému incidentu mohlo dojít.“

Na nezvládnutou pořadatelskou službu ovšem ve svém vyjádření v zápise o utkání upozorňuje hostující celek, který si stěžuje na vulgární projevy obecenstva již během zápasu, nedostatek míčů ke hře, kvůli čemuž se podle jeho tvrzení hrálo ve druhém poločase pouze dvacet minut čistého času.

Vedení Bělé komentuje také průběh pozápasového incidentu: „Především pak nezvládnutá pořadatelská služba po zápase, kdy napadnutého sudího bránil brankář hostů Václav Krejčík, a i on se dostal do klinče s domácím agresivním divákem z černého audi. Oba po drobné šarvátce skončili na zemi, pořadatelská služba nezakročila, k incidentu posíláme fotografie. Z hřiště číslo 2 ve Vrutici není bezpečný odchod pro mužstva, kdy týmy přecházejí komunikaci s provozem,“ píší hosté.

Jestli a do jaké míry Slavoj nesplnil povinnosti pořádajícího klubu, bude nyní posuzovat vedení soutěže, v jehož pravomoci je i případný postih.