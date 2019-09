Druhé kolo okresních fotbalových soutěží přineslo řadu zajímavých výsledků.

IV. třída: Sporting Mladá Boleslav B - Kropáčova Vrutice B | Foto: Miloš Moc

Doubrava doma díky silnému závěru urvala alespoň bod s Krnskem. Hosté se deset minut po poločase radovali už z dvoubrankového vedení, domácí v samém závěru zápasu vyrovnali. Pod trefy Jizeranu se podepsali střídající Koucký s Nedošetkem, kteří během posledních čtyř minut hrací doby zajistili svému týmu první letošní bod. Bělá si bez problému poradila s Kosořicemi a po výsledku 2:0 zapsala do tabulky tři body. Domácí tým se prosadil v obou poločasech, naopak hosté vyšli gólově i bodově naprázdno a zůstávají na chvostu tabulky. Bez bodů je zatím i Kněžmost, který prohrál na hřišti Zdětína 0:2. Domácí vedli díky proměněné penaltě už po čtyřech minutách, ve druhé půli náskok navýšili. Hosté dohrávali bez vyloučeného Špetlíka a v deseti už skóre nedokázali korigovat. Řepov remizoval s rezervou Dolního Bousova 2:2, oba týmy si tak rozdělily po bodu a zůstávají bok po boku těsně pod vrcholem tabulky. Hosté vedli po hodině hry už o dva góly, Řepov poté srovnal na konečných 2:2. Na výsledku už nic nezměnilo ani vyloučení domácího Kohouta ze závěru druhé půle. Benátecká rezerva na vlastním hřišti nestačila na Akumu a padla 1:2. Hosté ze Sahary vedli po třiceti minutách o dva góly, pak sice z penalty bleskově snížil domácí kapitán Outěřický, další branky už ale nepadly. Akuma navíc hrála od 37. minuty bez vyloučeného kapitána Nekoly, mladá sestava Benátek ale dlouhou přesilovku nevyužila. Hodně divoký byl zápas obou týmů, které do přeboru postoupily ze třetí třídy. Mukařov doma nezvládl přestřelku s Kropáčovou Vruticí a prohrál 6:10, přičemž v poločase vedl 4:2. V zápase padly celkem tři červené karty, na desítce Vrutice se šesti zásahy podílel kapitán Korec. Do čela tabulky se dostalo Březno, které doma zvládlo souboj s Kostelním Hlavnem a zvítězilo 4:2. Na domácí straně se hattrickem blýskl Novotný, oba góly hostí zaznamenal Zvoníček.