Mladá Boleslav – V úterním odpoledni trénovala na Astonce starší přípravka mladoboleslavského Sportingu pod vedením šéftrenéra přípravek FK Mladá Boleslav Zdeňka Bělíka. Tento trénink proběhl v rámci spolupráce Partnerských klubů. „Kluci si užili hodinu a půl plnou kliček a fotbalu. Trenéři našich přípravek pak načerpali další inspiraci do svých tréninkových jednotek,“ pochvaloval si akci šéf Sportingu Michal Bílek.

Na dovednosti malých fotbalistů se přišel podívat i kapitán boleslavského áčka Marek Matějovský. S hráči se vyfotil a pro každého měl připravenou podepsanou kartičku. Matějovský pak omrknul také trénink dalších kategorií mladších žáků, mladší přípravky a školičky.

Všichni, kteří absolvovali trénink se Zdeňkem Bělíkem pak ještě jako odměnu dostali náramky ligového klubu. “Všechny hráče bych chtěl za trénink pochválit, měli obrovskou snahu a skvělý přístup,“ komentoval Zděněk Bělík nasazení svých úterních svěřenců.

Petr Mařan: Raději jsem v útoku, ale hattrick jsem dal ze zálohy

"Pro naše hráče to byla v rámci tréninkového procesu příjemná změna. Vyzkoušeli si nová cvičení a byli za svou snahu a své dovednosti pochváleni. Sami tak slyšeli z úst jiného trenéra, že ve svém vývoji jdou správnou cestou. Ukázkový trénink byl určen i pro všechny trenéry našich přípravkových týmů. Odměnou pro naše mladé naděje byla i návštěva kapitána FK Mladá Boleslav Marka Matějovského. Pro hráče je to velký zážitek. Marek se přišel podívat, jak to našim dětem jde. Na oplátku se naši děti přijdou na Marka podívat v zápase proti Bohemians Praha 1905, kdy jdou jako doprovod ligovým hráčům," zhodnotil povedenou akci trenér starší přípravky a předseda klubu Michal Bílek.