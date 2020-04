Dohrát nebo nedohrát, to je oč tu běží. Fotbalisté napříč republikou a také výkonnostmi teď řeší zapeklitý rébus. Co bude s rozehranou sezonou? O osudu profesionálních soutěží bude rozhodovat Ligová fotbalová asociace v kooperaci s UEFA. Na FAČR pak bude rozhodnout, co bude se soutěžemi od ČFL po pralesní ligy. A to rozhodnutí by mělo padnout brzy

TŘI SCÉNÁŘE

Pojďme se tedy nyní věnovat výkonnostním soutěžím, které hrají desetitisíce fotbalistů po celé zemi. V podstatě se nyní dá operovat se třemi scénáři. Každý z nich však s sebou nese hodně pro i proti a konečná volba bude volbou menšího zla. Rozhodnutí pak s největší pravděpodobností vzejde od FAČR a bude pro celou republiku jednotné. Těžko si totiž lze představit rozdílné rozhodování, když na sebe soutěže v krajích a okresech přímo navazují. Jaké tedy jsou možné scénáře?

1. Soutěže se stihnou dohrát.

2. Nedohraje se a celý ročník se anuluje.

3. Nedohraje se a výsledky po podzimu se budou brát jako konečné.

Podle většinového názoru by nejlepší bylo, kdyby se soutěže na jaře dohrály. Všichni oslovení hráči i funkcionáři pak ale takovému scénáři příliš nevěří (viz anketa níže). Klíčová otázka totiž zní: KDY? V současné době totiž nikdo nedokáže říci, kdy skončí nouzový stav a jaké budou další kroky. V případě jeho zmírňování totiž zřejmě přijdou sportovní akce na řadu jako úplně poslední.

Některé hlasy hovoří o tom, že receptem k dohrání by mohl být takzvaný model anglického týdne – tedy hrát kromě víkendu i ve středu. To by ale mohl být leckde velký problém se složením kádru na samotné utkání. „I já bych byl už nejradši na hřišti. Jenom si nedokážu představit na našem okrese anglické týdny. Dát se dohromady až se rozjedou fabriky na tři směny? Dovolenou nám nikdo nedá. A u klubů, které mají dva týmy, se dát dohromady bude unikum,“ přemýšlí nahlas opora Kropáčovy Vrutice Tomáš Musil. Případná cesta dalších neodehraných zápasů a kontumací by pak asi nebyla tou nejšťastnější.

NEDOHRAJE SE

Mnohem pravděpodobnějším scénářem je, že se na jaře už do míče v mistrovském zápase nekopne. Vedení fotbalu tak bude muset rozhodnout, co s rozehranými soutěžemi. Zda anulovat, nebo uznat jako konečnou tabulku po podzimu, popřípadě po posledním odehraném kole. Většině oddílů je to asi jedno. Klíčová otázka to pak je ale pro kluby hrající o postup a sestup. „Každopádně, rozhodovat bych o tom nechtěl. Sám nedokážu říct, kterou možnost bych zvolil,“ říká například funkcionář boleslavského Sportingu Matěj Povšík.

V případě kompletního anulování podzimu by přišlo půlroční snažení všech vniveč. Je však tabulka v polovině soutěže, kde každý odehrál stejný počet zápasů se stejnými soupeři měřítkem? Podle mnohých ano, řada hráčů s tím ale nesouhlasí. „Spousta týmů hrajících o záchranu v zimě zamakala a na jaře se chtěly porvat o body,“ říká Zdeněk Kučera z aktuálně posledního celku okresního přeboru FC Mukařov. A opačný pól, Antonín Beran, opora SKP Mladá Boleslav. Ten se už léta snaží postoupit do okresního přeboru: „Vedeme třetí třídu o sedm bodů. Ať to dopadne jakkoliv, vždy to bude pro někoho nespravedlivé.“

VOLEJBALOVÁ CESTA?

Velmi zajímavě nastalou situaci s nedohranými soutěžemi vymyslel Český svaz volejbalu. Konkrétní případ ve druhé lize žen vysvětlila šéfka volejbalistek Malibu Martina Ulíková, jimž zbývaly k dohrání tři hrací víkendy: „Nejhorší týmy ze skupin druhé ligy měly hrát baráž s vítězi krajů o postup nebo zachování druhé ligy. Svaz nabídl všem dotčeným celkům z ligy i krajů, aby se samy rozhodly, kterou soutěž v příštím roce přihlásí.“

Ve fotbalovém prostředí je však nejspíš toto řešení neaplikovatelné.

Ještě jeden, poněkud černější scénář, nabízí někdejší brankář Strašnova nebo SKP Martin Berger: "Třeba nezačne ani podzimní část sezony. Pak bychom mohli vzít výsledky podzimu 2019 a jara 2021 a dalo by nám to kompletní ročník." Snad na jeho slova nedojde.

Předseda boleslavského Sportingu Michal Bílek pak upozorňuje na další faktor, o kterém dosud nebyla řeč. A tím jsou finance. Hrozí některým klubům krach při možném odlivu sponzorů? "Vše podle mě rozhodnou kluby ČFL a Divizí, kde se točí největší prachy. To samé o mládeži, tam zase rozhodnou extraligové kluby, protože tam je ve hře snad ještě více peněz (SpSM a SCM). No a my se budeme muset přizpůsobit, protože je blbost, aby kraj anuloval a okres nechal něco po podzimu. A jelikož má být nouzový stav prodloužen, tak na dohrání bohužel moc nevěřím. Relativně čert vezmi aktuální sezónu po sportovní stránce, důležité je, aby aktuální situace neměla dopad na některé kluby co se týká samotné existence vzhledem k penězům, které do fotbalu teď půjdou v omezené míře - dotace, peníze od partnerů atd.," říká Bílek.

Co dodat závěrem? Většina oslovených hráčů se shoduje na třech věcech: Fotbal všem moc chybí. Rozhodovat o osudu sezony nikomu z kompetentních nezávidí. A také to, že v nastalé situaci, je zdraví všech tím nejdůležitějším.