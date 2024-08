Předloni skončil tradiční účastník okresních fotbalových soutěží Jizeran Doubrava na předposledním místě III. třídy. Do ročníku následujícího už dospělý celek nepostavil. Část hráčů se přesunula do B týmu nedalekých Přepeř, někdo s fotbalem skončil úplně.

Zdálo se, že s fotbalem na místě, kde je jeden z nejvyhlášenějších pažitů na okrese, jehož komfort využívají k tréninku i prvoligové celky, je amen. Opak je pravdou. Absence Jizeranu v dospělém fotbale nakonec byla pouze jednoletá. Doubrava se totiž letos coby nováček přihlásila do IV. třídy, podle nového názvosloví do 10. ligy.

„Byla to taková společná snaha místních kluků zase fotbal v Doubravě oživit. Nejtěžší bylo udělat to rozhodnutí, že do toho opravdu půjdeme. To jsme udělali někdy v březnu. Klíčový pak byl Michal Vedral, který sehnal asi osm hráčů,“ komentuje obnovený zrod doubravského áčka jeho trenér Josef Šorejs.

Podle jeho slov bylo nejtěžší do klubu bez hráčů plejery sehnat. To se ale nakonec povedlo. „Aktuálně máme v kádru asi 22 hráčů. Nějaké kluky jsme vykopali z rakví i s břichama. Ale máme i šest mlaďasů, kteří vyšli z dorostu v okolních klubech. Pro ně by to mohl být dobrý rozjezd do dospělé kopané,“ popisuje Šorejs.

Pod jeho vedením tým absolvoval letní přípravu a také dvě přátelská utkání. To první ostré na Jizeran čeká už v neděli, kdy doma přivítá od půl druhé rezervu boleslavského Sportingu. „Uvidíme, na co bude nově poskládaný tým mít, přeci jenom si to asi bude nějakou dobu sedat. Ale do dvou let bychom se chtěli vrátit zpět do třetí třídy,“ říká k předsezonním ambicím kouč staronového účastníka.

Jizeran se na scénu navíc vrací v pravou chvíli – v roce 2025 totiž klub čekají oslavy sta let od jeho založení. „Oslovili jsme gardu pražské Sparty, ale jejich cenovka je hodně vysoká. Proto ještě zkoušíme gardu Slavie, Liberce, Jablonce nebo Mladé Boleslavi. Oslavy by měly proběhnout 21. června a v akci se představí kromě áčka a gardy také všechny tři naše mládežnické oddíly,“ plánuje Šorejs.