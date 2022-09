Ten se na vrutické destrukci podílel hned pěti přesnými zásahy. „Bude to můj rekord. Nepamatuji si, že bych mezi dospělými dal v jednom zápase tolik gólů,“ loví marně v paměti podobně plodný zápas třicetiletý útočník či záložník. Ten ví, že ho rekordní zápis bude stát balík do týmové kasy: „Částku ještě neznám, ale vím, že v sazebníku je určitě hattrick. Na pět gólů tam asi nic není, ale kluci si tam určitě něco vymyslí, aby mě pořádně podojili.“

Jak se ale v zápase prvního se třetím udál tak vysoký výsledek? „Nám se povedl začátek, v poločase jsme vedli 3:0. Hned po dvou minutách druhého poločasu jsme přidali další gól a oni už se pak úplně položili,“ vysvětluje výši skóre pětigólový střelec.

Okresní fotbal: Kosořice doma sahaly proti Vrutici po desítce

Kosořice skvěle chytily úvod soutěže. Po pěti odehraných kolech jsou s dvanácti body na čele, a to ještě mají o zápas méně, protože v minulém kole měly volný los při lichém poštu účastníků. Ze čtyř odehraných zápasů tedy vytěžily maximální možný počet bodů. Kam až tohle může gradovat? „Doufáme, že nám to vydrží co nejdéle,“ hlásí Malík. O postupu však nechce vůbec spekulovat: „To nechci ani vyslovovat! Moc dobře vím, jak se to může proti vám otočit. Žádné cíle nechci vůbec zmiňovat, abych něco nezakřikl.“

Kosořice ještě o loňském podzimu hrály klidný střed tabulky. Pak přišlo skvělé jaro, na které tým navázal i na začátku nového ročníku. Co se v Kosořicích v zimě stalo? „Dobře jsme posílili, přišli noví šikovní kluci. My jsme v poslední době vždycky měli podzim nic moc a jaro dobré. Teď jsme chytili začátek, tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál,“ dodává Malík.