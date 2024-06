Před sezonou nebyl postup v Kosořicích vůbec tématem. Po povedeném podzimu už ale byl pro tým jarním cílem a kolo před koncem soutěže pak realitou. „Už to máme interně odsouhlasené,“ hlásil kapitán Michal Malík tři dny po zisku jistoty titulu okresního přeborníka na dotaz ohledně posunu kosořického týmu do krajské I. B třídy.

Na postupové výhře 4:2 nad Bělou pod Bezdězem se sám podílel jednou vstřelenou brankou. V celé sezoně už jich má na kontě 37 a s výrazným náskokem vede tabulku kanonýrů nejvyšší okresní soutěže. „Individuální statistika už je jenom takovou třešničkou na dortu,“ prozradil dvaatřicetiletý útočník.

Podle jeho slov se o postupu začalo v Kosořicích mluvit někdy v zimní přestávce: „Před sezonou to rozhodně cíl nebyl. Po povedeném podzimu jsme se ale na zimním soustředění bavili, že to máme dobře rozehrané a že to zkusíme udržet. Pořád jsme do toho ale šli s pokorou.“

I podle Malíka byla jarní půlsezona náročnější než ta podzimní: „Soupeři už se na nás nachystali a také víc vyhecovali. Navíc proti nám hráli víc z obrany.“