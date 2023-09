Tak jako v sobotu, kdy na svém hřišti deklasovali v souboji dvou do té doby neporažených celků rezervu Chotětova vysoko 7:1. „Myslím, že jsme po celou dobu zápasu dominovali. Malý výpadek jsme měli jenom na začátku druhého poločasu, kdy jsme na chvilku polevili a soupeři jsme dovolili jednou skórovat,“ popisuje utkání jeho hlavní hrdina v domácím dresu Michal Malík.

Sám vstřelil v zápase čtyři góly a s dvanácti trefami aktuálně vévodí také tabulce kanonýrů druhé třídy: „Nechci to ale zakřiknout. Zatím mi to tam padá, jako teď o víkendu, kdy nám vyšlo v podstatě všechno. Ale občas přijde období, kdy netrefím ani z pláže moře. Takže za aktuální formu jsem rád, ale vím, že se to může hodně rychle otočit.“

Oslavně nechce komentovat ani skvělý vstup svého týmu do nového ročníku soutěže: „Já o tom nerad mluvím, protože se to opravdu může zakřiknout. Momentálně se daří a snad nám to vydrží, co nejdéle.“ Stejný postoj pak zastává i po naťuknutí otázky možného postupu: „Tak samozřejmě, že se o tom v klubu i kabině mluví. Už vloni jsme hráli na špičce tabulky, ale pak jsme si to špatnou druhou polovinou podzimu pokazili. Takže já si raději žádná přehnaná očekávání nevytvářím, aby pak nepřišlo zklamání. Jak se říká, snažím se jít opravdu zápas od zápasu.“

Aktuálně má Malík, který kromě několika krátkých hostování strávil v podstatě celou svou kariéru v červeno-bílých barvách Kosořic, průměr dvou vstřelených branek na zápas. Při udržení tohoto tempa by to znamenalo 52 nastřílených gólů na konci soutěže. Druhý je v tabulce kanonýrů osmigólový Matěj Šturma z Jiviny, po šesti zářezech na pažbě mají Josef Firický z Krnska a saharský Jiří Tumlíř.