V loňské sezoně patřil k hlavním strůjcům bezenského postupu ze III. třídy do okresního přeboru. Ani obránci ve vyšší soutěži nedělají kanonýrovi Bezna Michaelu Šislerovi žádné výraznější problémy. Po čtyřech kolech má na svém kontě osm přesných zásahů. Beznu pak patří s devíti body po třech výhrách a jedné porážce druhé místo.

„Rozdíl mezi třetí třídou a okresem je trochu v rychlosti hry. My ale máme v Bezně hodně dobře poskládaný tým ze zkušených hráčů doplněný šikovnými mladíky, takže zatím se pereme v pohodě i s vyšší soutěží,“ hlásí po čtyřech kolech v okresním přeboru odchovanec libereckého fotbalu.

Tým vedený jeho bratrem Janem, ex-ligovým plejerem, přehrál ve čtvrtém kole na domácím hřišti Kněžmost 5:2. Jan Šisler vyšel tentokrát střelecky naprázdno, jeho bratr Michael pak vstřelil hattrick. Zápas se ale pro Bezno nevyvíjel podle předpokladů. „Na začátku jsme nedali asi čtyři šance a soupeř šel po půl hodině hry do vedení z první vážnější akce. My jsme ale nezpanikařili a během deseti minut nám to tam napadalo,“ komentoval poločasové vedení mladší z obou bratrů.

Okresní přebor: čtvrtý hrací víkend přinesl brankové hody

„Kněžmost přijel s hodně mladým týmem, takže na začátku nás dost honili. A musím říct, že tam mají hodně šikovné kluky. Postupem času ale trošku odpadli, protože bylo cítit, že nemají zápas, čím zlomit,“ popisoval průběh zbytku utkání bezenský střelec.

Ten svou mušku piluje také na fotbalgolfu, v němž dokonce reprezentuje Českou republiku. Tréninkové podmínky k tomu má ideální – ve Strenicích místnímu fotbalgolfovému hřišti, které vybudoval před dvěma lety, dokonce sám šéfuje.

S Beznem by pak chtěl hrát v letošní sezoně o medaile: „Myslím, že v první trojce bychom se pohybovat mohli. O postupu nijak nahlas ale nemluvíme a nic na sílu netlačíme. Hlavní je, aby fotbal bavil nás i diváky. A pak se uvidí, co z toho na konci bude.“