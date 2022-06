„Dvě jasné chyby. Nejdříve nedorozumění v obraně při vystavení protihráče do ofsajdu, při druhém gólu měl náš obránce míč na noze. Zkusili jsme pak vysunout hru jen na tři vzadu, šance na vyrovnání jsme si vytvořili, bohužel jsme je nedokázali proměnit,“ mrzelo trenéra Čechie Pavla Bartoše.

Ze silného tlaku létaly domácí střely těsně vedle nebo je zneškodňoval brankář Petr Vlk, ve 48 letech nejstarší na trávníku. Radost zkazil Maňasovi, Polankovi i dorážejícímu Horáčkovi. Hosté hráli na brejky, Sivák v další šanci po Fábryho skvělé přihrávce netrefil odkrytou bránu a ve 38. minutě otřel pěknou střelu z běhu o tyč.

Jen šest minut nabídl okresní mač konfrontaci dvou exligistů. Domácí Buryán šel na hřiště místo zraněného Smazala, ale brzy se sám také zranil.

Krátce po přestávce vychytal Vlk Malákův průnik a čejetický elán postupně vyprchával. V 74. minutě Hubáčkův výhoz zachytil Třaskalík a přistrčil míč do šance Zajíčkovi. Jeho ránu Hubáček ještě zneškodnil, ale hosté vrátili míč před bránu a Losík ho zvedl pod břevno.

Domácí se ještě nevzdali a vzápětí po centru špílmachra Maňase snížil hlavou zblízka Polanka, víc už však nestihli. „Nechali jsme se po dobrém začátku zbytečně zatlačit, ale úsilím a bojovností jsme to dotáhli k vítězství,“ oddechl si předseda mladoboleslavského SKP Jan Pažout.

„Dnes jsme nebyli horší, ale potopily nás chyby, které soupeř potrestal a proto vyhrál zaslouženě,“ shrnul Pavel Bartoš.

Boj o postup do přeboru se zúžil na zbylou trojici, z níž drží v rukou trumfy právě vítězní policisté. „Slavit by ještě bylo předčasné, musíme to dotáhnout za týden doma proti Nové Vsi,“ zdůraznil šéf čtrnáct zápasů neporaženého klubu.

Čechie Čejetice – SKP MB 1:3 (0:2)

Branky: 78. Polanka – 5. Gába, 10. Sivák, 74. Losík. Rozhodčí: Klíma. ŽK: 1:1. Diváků: 65. Střely na bránu: 7:4. Rohy: 4:1.

Čechie: Hubáček – Roubych, Tlášek, Polanka, Smazal (18. Buryán, 24. Prokůpek) – Průcha, Horáček (86. Šimáček), Maňas, Malák – Plintovič, Bouška.

SKP: Vlk – Třaskalík, Zajíček, Žahourek, Tomš – Sivák (71. Procházka), Kováč (60. Bienko), Záleský, Fábry – Gába (64. Ditrich), Losík.