Zatímco vedení fotbalistů Sportingu Mladá Boleslav se podle informací Deníku beze zbytku a dalšího komentáře ztotožňuje s popisem událostí kontroverzního závěru utkání v Bělé, jak jej v zápise vylíčil rozhodčí, domácí klub se v oficiálním protestu proti jeho postupu hned v několika bodech ohradil.

Ilustrační foto. | Foto: Pavla Hájková

Jen pro připomenutí… Podle zprávy rozhodčího Zdeňka Švarce byl zápas osmého kola (6. hraného) okresního přeboru za stavu 1:1 předčasně ukončen v 90. minutě z obavy o bezpečnost hráčů hostí. Některé z nich měli po roztržce mezi oběma tábory na hřišti fyzicky napadnout dva diváci. Pořádek se prý nepodařilo zajistit ani s asistencí hlavního pořadatele.

„Jeden z diváků opětovně vběhl na hrací plochu a znovu napadl hráče hostů Javůrka, kterého prudce srazil na zem. Dle dohody s asistentem rozhodčího byly vyčerpány všechny možnosti vedoucí k dokončení utkání,“ napsal sudí do zápisu.

Podle vyjádření domácích z druhého dne nejenže nebyl k předčasnému ukončení utkání důvod, zpochybňují i způsob, jakým k němu ze strany arbitra došlo. Velký podíl na konfliktu následujícím bezprostředně po faulu na to konto vyloučeného Dominika Pokorného poblíž střídaček připisují i osazenstvu té hostující.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

„Hráči Sportingu MB včetně vedoucího Michala Bílka opustili svůj vymezený prostor u střídačky, dostali se na hrací plochu a do prostoru střídačky domácího celku, kde atakovali fyzicky domácího hráče. Na obranu přispěchali domácí hráči, vzniklou melu pomáhal řešit hlavní pořadatel. V tomto okamžiku se dostal do prostoru mezi střídačkami divák, který odstrčil hráče hostů Javůrka. Poškozený hráč zavrávoral směrem na hrací plochu, kde upadl. Hlavní pořadatel diváka odvedl ze hřiště, hráč hostů bez zjevného zranění vstal z trávníku. Sudí Švarc vyloučil domácího hráče a zápas ukončil,“ vykreslili melu předseda SK Bělá Martin Kulczycki.

Rozhodčímu pak v domácím klubu vytýkají celou řadu věcí. Vedoucí hostí měl podle nich za opuštění technické zóny dostat žlutou kartu, která by byla v jeho případě druhá v utkání. Nesouhlasí s tím, jak rozhodčí popsal samotný faul Pokorného, ani atak od diváka, ke kterému nemělo dojít na hrací ploše, ale v prostoru mezi střídačkami.

Video: Hradiště po dvou porážkách zabralo, rozhodlo ještě do poločasu

Podivují se i nad tím, že byl zápas ukončen předčasně. „Není pravda, že by se divák opakovaně vracel a ohrožoval hostující hráče, naopak, divák neprodleně stadion opustil a nešlo ho tak následně ani identifikovat. Rozhodčí Švarc se bez nějaké porady s asistentem rozhodčího, kapitány týmů nebo vedoucími týmů rozhodl zápas ukončit. Za SK Bělá nebyly vyčerpány všechny možnosti pro to, aby zápas musel být předčasně ukončen,“ uvedl Martin Kulczycki, podle kterého navíc měli všichni zúčastnění za to, že se jedná o klasické ukončení zápasu (probíhala 90. minuta zápasu).

„Že se jedná o předčasné ukončení se dozvěděli vedoucí mužstev obou týmů až třicet minut po skončení zápasu při potvrzování zápisu o utkání,“ píše v protestu šéf Bělé a odkazuje i na historii zápisu. „Se zjevným opožděním ve zprávě rozhodčího utkání označeno jako nedohrané. Proč?! Buď rozhodčí celou situaci přehodnotil (pak měl ale informovat ihned po zápase kapitány a vedoucí týmů), nebo tak učinil na nátlak – zřejmě hostů – důvod je zřejmý: hosté těsně před koncem dostali vyrovnávací branku a tak se jim daná situace hodila k možnosti získání tři bodů díky případné kontumaci,“ má jasno Martin Kulczycki.

Radost v Benátkách. Pojizerské klání rozhodla branka z poslední minuty

Závěrem shrnul, že SK Bělá souhlasí s červenou kartou pro Pokorného, je připravena nést i následky za vniknutí diváka do prostoru střídaček, nesouhlasí však s předčasným ukončením zápasu. „Za nás byl neopodstatněný, nekomunikovaný, v zápise doplněn až s velkým zpožděním. Sudí Švarc poškodil oba týmy, když je obral o závěrečné nastavení. Navrhujeme dohrání utkání nebo ponechání výsledku z 90. minuty,“ uzavřel.

Hosté už dříve slovy svého předsedy Michala Bílka vzkázali, že událost nebudou do jejího vyřešení komentovat. „Jak se vše stalo, je popsáno ve zprávě rozhodčího," odkázali pouze.

Poslední slovo budou mít každopádně příslušné komise okresního fotbalového svaz.