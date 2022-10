Čekání na třígólový zápis se mu ale podařilo prolomit v uplynulém víkendu. I když v poločase zápasu s bakovskou rezervou to úplně nevypadalo. Stav byl totiž nerozhodný 0:0. „V prvním poločase nás Bakov tlačil, my jsme si žádnou velkou šanci nevytvořili. V kabině jsme si říkali, že musíme dál poctivě bránit a pokračovat v našem výkonu,“ prozradil záložník Jiviny.

Až do 65. minuty byl stav na hřišti v Podstrání bez branek. Pak skóre otevřel právě Šturma: „Šlo o sólovou akci. Vzal jsem si míč na polovině hřiště, obešel jsem dva obránce a pak míč uklidil.“

Na 2:0 zvýšil o pět minut později jeho spoluhráč Jakub Nevyhostěný. A závěr už patřil Šturmovi, který se prosadil ještě v 83. minutě a hattrick dokonal v první nastavené. „Ty další dvě branky už byly úplně stejné. Kluci to vyťukali a já jsem po parádních kombinacích už jenom uklízel do prázdné branky,“ popisuje Šturma, jak k hattricku přišel. Klubový pokladník se mu podle jeho slov zatím neozval: „Ani nevím, jestli tam za hattrick je něco vypsaného, ale jestli ano, tak doufám, že to nebude nic tučného.“

Jivině patří po devíti odehraných podzimních kolech čtvrté místo, s dvoubodovou ztrátou na druhé Horky B. „Podzim máme zatím výborný, škoda jenom zbytečných ztrát třeba s Doubravou. Ale hlavně i výkony jsou vynikající,“ zamýšlí se nad aktuální formou Jiviny její plejer. Podle jeho slov ale cíle tým z Mnichovohradišťska konkrétní nemá: „Chceme se držet na špici a uvidíme, na co to bude na konci sezony stačit.“

