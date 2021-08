Letošní boje ve fotbalové III. třídě, která odstartovala o tomto víkendu, budou mít hodně speciální náboj. Podle rozpisu mistrovských soutěží Okresního fotbalového svazu se totiž do IV. třídy bude pakovat minimálně desítka týmů.

Na vině je plánovaná reorganizace soutěží. Ta už byla na spadnutí v minulých letech, ale k zásadní změně našlo odvahu až nové vedení okresní kopané. Ve IV. třídě totiž došlo postupem let k takovému úbytku celků, že nejnižší okresní soutěž už druhým rokem hraje pouze pětice celků, a to čtyřkolovým systémem. Od příštího ročníku se to má ale změnit.

„Vracíme se k systému, který tady byl dříve, to znamená jeden okresní přebor, jedna skupina třetí třídy a jedna nebo dvě skupiny třídy čtvrté,“ vysvětluje člen sportovně-technické komise okresního svazu Matěj Povšík. Svaz si od reorganizace slibuje především zvýšení úrovně a větší vyrovnanost ve třetí třídě a smysluplnou třídu čtvrtou. „Myslím, že to je dobrý krok, který rozhodně zvýší úroveň třetí třídy, kde některé zápasy týmů z horních pater s těmi z dolních nedávají nyní mnohdy smysl,“ souhlasí za bakovské béčko matador Jan Resl.

A jak tedy celá reorganizace proběhne? „V okresním přeboru nám zůstane čtrnáct týmů, stejně tak čtrnáctičlenná bude třetí třída,“ vysvětluje Povšík. Ze třetí třídy tedy letos postoupí vítězové obou skupin, ty nahradí dva sestupující celky z okresního přeboru. Sestup do čtyřky pak čeká na celky od osmého do dvanáctého místa letošního ročníku v trojce. Klidný pak nebude moci být ani horší z celků na sedmém místě, neboť se může stát, že bude v případě zájmu potřeba uvolnit ještě jedno místo pro postupujícího z nejnižší třídy.

Záležet pak bude také na boleslavských týmech v I. B třídě. Pokud by v letošním ročníku nesestoupil nikdo z tria Kosmonosy B, Bakov a Chotětov, a zároveň by někdo z okresního přeboru využil možnosti postupu do krajské soutěže, tak do nejvyšší okresní soutěže půjde ještě lepší z druhých míst, sestup by se pak týkal právě desítky týmů (pět a pět z každé skupiny), viz tabulka.

Plánovaná reorganizace v okresních soutěžích MladoboleslavskaZdroj: Jaroslav Bílek