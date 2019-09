Kosořice si v okresním přeboru připsaly první letošní body.

IV. třída: Sporting Mladá Boleslav B - Zdětín B | Foto: Miloš Moc

Jednoznačné bylo utkání Krnska s Březnem. Hosté vedli v poločase o dva góly, a nakonec zvítězili vysoko 5:0. Hned tři góly zaznamenal Strnad. Březno po pěti kolech drží první příčku tabulky přeboru. Kropáčova Vrutice v souboji týmů z prostředních pater tabulky remizovala 1:1 s Kněžmostem. Domácí nováček soutěže šel do vedení těsně před poločasem, hosté srovnali až pět minut před koncem utkání. Stejným výsledkem skončil i duel Kostelního Hlavna se Zdětínem. Oba týmy se prosadily už v prvním poločase a do konce zápasu se nikomu nepodařilo strhnout výsledek na tu či onu stranu. Zdětín je po remíze stále neporažen. Bez porážky nadále zůstává také Bělá, i když tentokrát to s ní bylo nahnuté. Hostující benátecká rezerva vstoupila do utkání skvěle a rychle vedla o dva góly. Domácí dokázali ještě před pauzou snížit, vyrovnání si ale nechali až do samého závěru zápasu. Po nerozhodném výsledku 2:2 si tak obě mužstva body dělila. První body v sezoně sebraly Kosořice, když doma v zápase dvou týmů ze spodku tabulky přehrály nováčka z Mukařova 3:1. Oba týmy jsou aktuálně na třech bodech a nadále uzavírají pořadí soutěže. Na Sahaře se střetly Akuma a Řepov. Souboj tabulkových sousedů rozsekl jediný gól, který vstřelil po půlhodině hry domácí Šindelář. Boleslavský tým tak poraženému soupeři právě o získané tři body. První vítězství v sezoně urvala Doubrava, která zvítězila v Bousově. Domácí rezerva DBSK sice během druhé půle dotáhla jednobrankové manko, hosté si ale rychle vzali vedení zpět a v posledních minutách potvrdili výhru 3:1.