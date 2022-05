V B skupině třetí třídy se hrál v neděli v Chotětově parádní zápas. Místní béčko v něm hostilo Žerčice a k vidění bylo hned jedenáct gólů a také tři červené karty. „Byl to pěkný zápas, ani jeden z týmů v podstatě nebránil a hrálo se nahoru dolů. Kdyby to skončilo 10:9 tak by se nemohl nikdo vůbec ničemu divit,“ komentoval zápas, ve kterém nakonec hosté vyhráli 6:5, záložník hostů Martin Sháněl.