Martin Ajchler z Bakova se trefil pětkrát při výhře 10:0 proti Katusicím, horecký Jan Váňa dal většinu ze sedmi branek do sítě Chotětova, mladíček Samuel Hellmiss z Pěčic si připsal pět tref proti Zdětínu a konečně bezenský Martin Kolařík si upevnil pozici nejlepšího kanonýra IV. třídy proti Kropáčovce.

My jsme se zaměřili na Martina Ajchlera, který v Bakově pravidelně nastupuje v sestavě B-třídního áčka. Tentokrát však v sobotu v jeho sestavě chyběl a naskočil až v neděli za rezervu. „Já jsem byl o víkendu pryč, takže nedělní béčko byla jediná možnost, jak si zahrát,“ vysvětloval svou nezvyklou změnu týmu, když za béčko nastoupil teprve potřetí v této sezoně.

A start to byl parádní: „Pět gólů jsem asi ještě nikdy nedal. A po právě ani nevím, jak se mi to povedlo. Po náročném víkendu jsem myslel, že se tam budu jenom tak motat. Ale celý tým hrál skvěle, já jsem to tam v podstatě jenom doklepával.“

Během letošní sezony přitom v I. B třídě nasbíral celkem čtyři góly, ve trojce jich má po třech odehraných zápasech sedm. „Hlavně teď na jaře mě trenér v áčku dává na stopera, takže odtamtud se mi góly dávají hůř,“ směje se Ajchler. A jedním dechem přidává také srovnání dvou pater fotbalových soutěží: „Rozdíl mezi B třídou a trojkou je samozřejmě obrovský. Nejvíc v rychlosti a důrazu.“

Bakovské béčko ještě ve finiši třetí třídy atakuje samotné čelo tabulky, v neděli rozdrtilo Katusice na svém hřišti vysoko 10:0. „Dvacet minut s námi držel soupeř krok, pak mi přišlo, že úplně odpadli,“ popisuje Ajchler. Ten se hned po zápase stačil vyhnout placení nebývalého střeleckého zápisu do týmové kasy: „Pokladník naštěstí na zápase nebyl, takže jsem ještě nic neplatil. Ale spoluhráči si samozřejmě nějaké poznámky hned na místě neodpustili. Takže tomu asi neuniknu, ale tu částku ještě neznám.“

