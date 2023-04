/AKTUALIZOVÁNO O OHLAS HRÁČE ŽERČIC/ První jarní kolo v okresních fotbalových soutěžích je na Mladoboleslavsku minulostí, dohrávat se však bude ještě u zeleného stolu. Ten patří disciplinární komisi, které na něm přistála hned sedmička vyloučených hříšníků. Hned v šesti případech se sice jedná o vyloučení po druhé žluté kartě, u dvou hráčů Žerčic však se zajímavými okolnostmi.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V Žerčicích šli v utkání nejnižší třídy do vedení hosté z Kláštera, který vyšel úvod zápasu a po brankách Najmana a Černého to bylo ve 12. minutě 0:2. Za domácí snížil po dvaceti minutách hry Doležal, ale těsně před přestávkou vrátil hostům dvoubrankové vedení Jíra.

V 58. minutě zvýšil na 4:1 pro hosty svou druhou brankou v zápase Jan Černý a zdálo se, že se zápas jenom v klidu dohraje. Opak byl pravdou. V 72. viděl červenou kartu po druhé žluté zkušený Martin Sháněl, který ještě rozhodčímu podle zápisu o utkání sliboval: „To si s tebou vyřídím.“

Domácí ale i v oslabení dokázali zabrat a v poslední desetiminutovce se po trefách Došlého a Bucka dostali na kontakt jediného gólu. Závěrečný tlak ale ukončilo ve druhé minutě nastavení vyloučení Marka Mulače. Ten se měl podle popisu hlavního rozhodčího Chrastiny pokusit kousnout asistenta na lajně do ruky, ve které držel praporek, jímž chvíli předtím signalizoval porušení pravidel.

„Než jsem mu stihl udělit červenou kartu, tak se sehnul k asistentovi rozhodčího k levé ruce a snažil se ho kousnout, ale to se nepovedlo," vylíčil v zápise sudí údajný pokus o mstu ve stylu Luise Suáreze. Právě uruguayského útočníka opakované kousání do protihráčů nechvalně proslavilo.

Podle informací Deníku už se incidentem zabývají příslušné komise okresního svazu a ve hře je i varianta, že se vše neodehrálo zcela tak, jak je sudím popsáno v zápise.

Svůj pohled na věc pak přidávají i Žerčice, konkrétně první vyloučený Martin Sháněl: „Já se jenom ptám, proč opět píská rozhodčí, který několik měsíců nepískal a najednou zase lítají zbytečné červené? Vždyť jeden člověk zkazí neděli dvaceti lidem.“

Podle jeho slov rozhodčí Chrastina otočil několik verdiktů svých mladých kolegů na lajně. „Z toho byla i moje první žlutá. Když už posíláme na zápas patnáctileté kluky… A s tím problém vůbec žádný nemám, někde se to naučit musí. Tak proč je pak jejich zkušený kolega potápí? Já jsem se šel rozhodčího zeptat, proč otáčí jejich verdikty a dostal jsem za to kartu,“ popisuje Sháněl s tím, že jeho druhá karta v zápase za faul, po níž následovala červená, už byla naprosto jasná.

Zkušený záložník okomentoval i situaci z 92. minuty, která byla v zápise o utkání popsaná jako pokus o kousnutí: „On ho nechtěl kousnout, ale do zápisu se to pak píše hezky. Z frustrace mu chtěl vzít praporek a zakousnout se do něj. Celé to ale dělal ze srandy, spíš jako divadlo pro diváky a nedošlo mu, co z toho může být za průšvih. I sám ten asistent nám po zápase říkal, že ví, že ho kousnout nechtěl.“

Dvě červené viděli také hráči Čisté v Doubravě. Hosté tam přišli už ve 28. minutě o brankáře Jíru, který faulem mimo pokutové území zastavil jednoho z pronikajících útočníků. Do branky se postavil Adam Prskavec a ani dlouhá početní nevýhoda nepomohla domácím k tomu, aby hosty dokázali porazit. Ti šli dokonce ve 47. minutě zásluhou Maršíka do vedení, na konečných 2:2 pak srovnal v 65. minutě Hujer.

Druhá červená pak padla až po skončení zápasu, kdy se hráč Lukáš Macko dostal při odchodu do kabin do slovní přestřelky s jedním z pořadatelů. Za tu viděl druhou žlutou kartu, po níž následovala červená.