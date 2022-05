Obrovský tlak domácího béčka vrcholil deset minut před koncem sérií rohů a po jednom z nich rozhodčí Janda nařídil za drobné postrčení ve skrumáži jedinému hostujícímu střelci Bonomovi pokutový kop. Do klubka protestujících hráčů kolem sudího se přiřítil z půlky hřiště útočník Václav Kohout a spoluhráči ho marně zadržovali, aby rozhodčímu čelo na čelo nevynadal. Sudí tasil červenou kartu, což vyprovokovalo k další urážce Miroslava Veselého, který zamířil do sprch za Kohoutem. Zatímco někteří hráči Řepova rozkopávali penaltový puntík, vášně se postupně zklidnily a po několika minutách došlo na penaltu.

Tu však benátecký Zedníček kopl slabě a Hlaváč ji vyrazil. Radost mezi fandy Řepova vystřídalo zděšení, když si gólman po úspěšném zákroku ulevil další vulgaritou. Rozhodčí i jemu ukázal bez varování červenou kartu a nařídil nepřímý kop z malého vápna. „Penalta byla očividně kopnutá na půl plynu, asi ji hráč považoval za nespravedlivou, ale gólman Řepova pak reagoval jako blázen,“ řekl naplno domácí trenér Lukáš Došlý.

Představení tím neskončilo. Už zjevná křivda byla moc i na fotbalisty Benátek. Jan Boček vyzval sudího, ať už pískne, aby mohl míč zakopnout. Za to dostal také červenou a přesila se smrskla do formátu 10 na 8. Rytířské gesto tak předvedl kapitán Plichta, který nepřímý kop poslal úmyslně do zámezí.

„Chtěl bych ocenit kluky z Benátek a poděkovat za gesto, které udělali, protože kdyby hráli naplno a chtěli proměnit standardku, tak asi vyhráli dva jedna. Je neskutečné jak se zachovali a chtěl bych jim za tohle gesto fair play ještě jednou poděkovat.“ prohlásil hrající trenér Řepova Tomáš Doležal. „Nechci nás bránit, ale nejsem příznivcem toho, když rozhodčí takhle výrazně vstupuje do zápasu. Vašek si asi nesl frustraci z derby v Březně, kde nás taky pískal pan Janda a vstupoval do toho úplně stejně. Brankář chytal výborně, po penaltě sice zařval vulgárně, ale jen tak do vzduchu. To si musejí zhodnotit jinde“, pokrčil rameny Doležal, který sám vyhlavičkoval jednu z šancí Benátek z brankové čáry.

Ve zbylých minutách, i s nastavením sedmi, už se domácí v prořídlém obsazení nedokázali zkoncentrovat na závěrečný nápor a na remíze se nic nezměnilo.

Co se dělo na trávníku předtím? Domácí jásali v 11. minutě, kdy měl na zakončení z úhlu spoustu času i prostoru Boček. Řepov však přestál dvě další tutovky a po půlhodině hry vyrovnal křížnou střelou o tyč Marco Bonomo.

Benátky B neúnavně tlačily a lídr, který pět předchozích jarních soupeřů deklasoval třiceti góly, hrál na brejky. „Měli jsme dost lidí z áčka, ale prováhali jsme dobře se vyvíjející brankové příležitosti a to se nám ve zlém vrátilo ve druhém poločase,“ litoval Lukáš Došlý.

Pozdější hříšník Kohout byl pro domácí stálou hrozbou a mohl udeřit 12 vteřin po přestávce. Po nákopu za obranu, který prodloužil hlavou Bonomo, však přestřelil. „Naprosto nadstandardní hráč, který nemá v okresním přeboru co dělat. Řepov je vyhrané mužstvo, ten klub patří minimálně do I. B třídy,“ prohlásil trenér největšího konkurenta Došlý.

Ve 48. minutě hlavní rozhodčí po poradě s pomezním Vokálem změnil nařízenou penaltu za zákrok řepovského kolohnáta Obrázka na Plichtu na trestný kop. Daniel Hlaváč udržel Řepovu remízu a vedení v tabulce především dvojicí zázračných zákroků v 73. minutě, kdy ho nadvakrát po Sudkově centru nepropálil Košek.

Remíza vyhovuje Řepovu, který uhájil o tři body první příčku. „Musím kluky pochválit, na sto procent splnili, co jsem od nich před zápasem chtěl, byl to výborný taktický výkon s maximálním nasazením. V plné sestavě bychom byli silnější. Hodně hráčů nemohlo z různých důvodů přijet, ale chtěli jsme obstát i v jedenácti. Před zápasem jsem kluky hecoval, že na remízu hrát neumím a jestli vědí, jak se to hraje, ať mi to řeknou,“ usmál se Tomáš Doležal.

Benátky B – Řepov 1:1 (1:1)

Branky: 11. Boček – 31. Bonomo. Rozhodčí: Janda. ŽK: 3:4. ČK: 87. Boček – 81. Kohout, 82. Veselý, 85. Hlaváč. Diváci: 85. Střely na bránu: 9:2. Rohy: 11:2.

Benátky B: Ulrich – Zeman, Outěřický, Macek, Sudek – Boček, Kadeřábek, Plichta, Zedníček – Košek, Gidion (46. Pařízek).

Řepov: Hlaváč – Kulas, Doležal, Obrázek, Veselý – Bonomo, P. Štěpán, Vaněk, M. Štěpán – Holčapek, Kohout.