Počáteční drtivý nápor mohli domácí využít hned po minutě, kdy Šosvaldův nájezd zmařil brankář Juracsko. Pak 16letý Sedláček zakroutil trestný kop do břevna. Převaha Kněžmosta se naplnila až po půlhodině. Filip Šosvald přehodil brankáře po Kožíškově kolmici z brejku a za dvě minuty zvyšoval krásnou střelou levačkou k tyči na 2:0.

Když hned v úvodu druhé půle umístil Čečelský trestný kop do vzdálenější šibenice, vypadalo to se Slavojem bledě.

„Měli jsme vyhrát první půli vyšším rozdílem a nebylo co řešit. Máme mladý tým a po odchodu zkušeného stopera bylo vidět, že v záloze nemůžou hrát jen sedmnáctiletí kluci,“ řekl domácí záložník Ondřej Zajíček, který se na druhý poločas zatáhl do obrany.

„Podcenili jsme začátek, mohli jsme do poločasu dostat pět gólů,“ souhlasil vrutický trenér Karel Šlosr, který už do přestávky vyčerpal tři střídání. „Museli jsme to přeskupit, aby se hra změnila. Druhá půle byla lepší a nakonec jsme mohli i vyrovnat.“ V 56. minutě svitla hostům ze závaru naděje. Rovenský hlavičkoval do břevna, Holubovu dorážku ještě vyškrábl Moc na čáře, ale Milan Karásek už pohodlně doklepl – 3:1. V 67. minutě pohrdl po pobídce Jiřího Havelky na malém vápně tutovkou Michal Korec, který se po změně stran vysunul ze stopera na hrot. Vrutický mazák se vzápětí rehabilitoval dokonale provedeným trestným kopem z 25 metrů.

Kropáčova Vrutice měla na vyrovnání ještě dost času, ale hrozili spíše domácí z brejků. Většinou jim chyběl krok, až v 87. minutě střídající Svoboda propálil brankáře a na čáře zachraňoval Rovenský.

Kněžmost vedl v první nedohrané sezóně okresní přebor. Letos vyhrál potřetí ze čtyř kol, avšak o postup do kraje neusiluje. „Ambice máme jen na klidný střed. Po covidové pauze nastala generační obměna, zbyli jsme tu tři starší hráči a spousta mladých šikovných kluků, kterým chceme dávat šanci,“ prohlásil Ondřej Zajíček.

Kněžmost – Kropáčova Vrutice 3:2

Branky: 30. a 32. Šosvald, 47. Čečelský – 56. Karásek, 70. Korec. Rozhodčí: Diňa. ŽK: 1:2. Diváci: 87. Střely na bránu: 9:8. Rohy: 4:6.

Kněžmost: Moc – Rašín, Chlup, Soukup (46. Svoboda), Čečelský – Čáp (90.+2 J. Novák), Kožíšek, Sedláček (72. Haník), Zajíček, Rychtr (78. Goldbach) – Šosvald (89. Vokál).

Kropáčova Vrutice: Juracsko – Rovenský, Korec, Karásek, Kiss (20. Malý) – Jan Havelka, Musil I, Musil II, Jiří Havelka – L. Novák (36. Kern), Jarolím (46. Holub).