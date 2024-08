Před prvním domácím zápasem Krnska v letošní sezoně 8. ligy došlo na slavnostní chvilku. Místní stálice Pavel „Mitch“ Šotka dostal od předsedy klubu Petra Tvaroha v připomínce svého nedávného životního jubilea dres s číslovkou čtyřicet. „Nevěděl jsem o tom, trošku to na mě ušili. Člověka to samozřejmě potěšilo, bylo i hodně diváků, tak jsme si to společně užili,“ hlásil čerstvý čtyřicátník Šotka.

Ten je v poslední době hodně vzácným příkladem klubismu – během celé své kariéry nikdy neoblékl dres jiného celku než svého domovského. A to ani v mládeži. A ani se čtyřmi křížky na hrbu nehodlá končit: „Letní příprava teda už hodně bolela, ale nakonec se to zvládlo v pohodě. I když ta regenerace bývá už delší. O konci nijak nepřemýšlím, dokud to člověku běhá, tak nemám důvod.“ A s úsměvem přidává i jedno srovnání: „Pepa Hötzel hraje v pohodě i v padesáti, takže mám ještě dost sezon před sebou.“

Týmu i s ním v sestavě skvěle vyšel vstup do nové sezony. Los Krnsku přihrál v prvních dvou kolech hned vypjaté derby zápasy. V Bezně (4:2) i doma s Akumou (2:1) z toho byla dvě vítězství. „Samozřejmě jsme spokojení. V Bezně jsme navíc zápas ubojovali po vyloučení i v deseti lidech, takže jsme si hned dokázali, že tým má vnitřní sílu. Proti Akumě jsme prohrávali a zápas dokázali otočit,“ hodnotí pozitivně úvod okresního přeboru Šotka.

Ten si navíc během loňské sezony udělal radost, když vyšla kronika fotbalového Krnska, jejíž je autorem: „Něco takového jsem chtěl vydat v podstatě celý život, ale nikdy by mě nenapadlo, že se to povede v takto pěkné knižní podobě.“ „Zápisky ze zápasů jsme si začali psát už někde v žácích, pak jsem sedmnáct let vyráběl zápasový zpravodaj. Postupně se mi začaly scházet vzpomínky a materiály od bývalých hráčů a dalších pamětníků, takže už jsem z toho musel něco sepsat. Byla to taková patnáctiletá piplačka,“ říká ke svému dílu sám autor.

A dodává: „Máme prodáno něco přes sto kousků. Kdyby měl kdokoliv zájem pořídit si jeden pro sebe ať se na mě nebo na klub neváhá obrátit.“ O svých pověstných dlouhých autech se však v kronice nezmiňuje: „Celkově tam jednotlivce moc nevyzdvihuji. Na fotbale celý život miluju právě to týmové pojetí.“

Kromě příjemných záležitostí s prodejem kroniky museli před sezonou v Krnsku rozseknout také jednu nepříjemnou záležitost, a sice co s béčkem? Nakonec se rozhodli rezervu do nové sezony nepostavit. „Už jsme to řešili několik sezon. Před začátkem to vždycky vypadalo na papíře hezky, když jsme měli asi čtyřicet lidí. Jenže některé jsme pak celý rok neviděli. A vyvrcholilo to vloni, kdy jsme sezonu dohrávali v šestnácti lidech na dva týmy,“ popisuje Šotka těžké rozhodování.