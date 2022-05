Lídr soutěže si dokázal poradit doma s předposledním béčkem Dolnobousovského SK poměrem 6:1. Na první gól domácího Bonoma ještě dokázali hosté odpovědět do přestávky vyrovnáním, druhý poločas už ale patřil domácím borcům. Zmiňovaný Bonomo dokonce završil ve druhé půli hattrick.

Jarní štika přeboru z Kosořic sice v minulém kole nechala všechny tři body v Doubravě, nyní si ale vyšlápla na favorizované Benátky. Domácí poslal do vedení ve 42. minutě Hančar a když po obrátce přidal do benátecké svatyně dva góly Kořínek, mohli domácí slavit výhru 3:0.

Zlepšenou formu posledních týdnů potvrdili hráči Krnska. Ti si doma vyšlápli v tradičně prestižním měření sil na nedalekou Akumu. Na žluté karty skončil zápas 4:4, na góly však vyhráli domácí borci 4:0, když v každém z poločasu vstřelili dvě branky. „Akuma byla prvních dvacet pět minut lepší, my jsme měli velkou díru mezi obranou a zálohou. Prvním gólem se to ale celé zlomilo, od té doby už jsme byli aktivnějším týmem,“ hodnotil zápas domácí kouč Petr Tvaroh. A dodal: „Pro nás to jsou důležité tři body. Teď už jsme v klidu ve středu tabulky.“

Bělá vyhrála osmigólovou přestřelku v Kropáčově Vrutici. Domácí tady sice vedli v poločase 1:0, ale druhé dějství ovládli hosté poměrem 5:2, v součtu pak zapsali výhru 5:3.

Březno prohrálo v Kněžmostu, když se mu nepodařilo vstřelit ani jeden gól. Domácí se oproti tomu prosadili hned třikrát. Kromě bodů pak hosté v Kněžmostu přišli také o zkušeného brankáře Bejra, který byl vyloučen za vyhrožování rozhodčímu.

Okresní přebor

22. kolo: Krnsko – Akuma 4:0 (27. a 70. Vízek, 39. Lukavec, 62. Parastiuk), Kropáčova Vrutice – Bělá pod Bezdězem 3:5 (12. Novák, 57. Krompaský, 74. Havelka – 51. Volf, 55. Pitloun, 59. M. Toman, 78. Hodboď, 82. Jirdásek), Zdětín – Doubrava 2:1 (17. Pluhař, 60. Culka – 45. Nedošetko), Řepov – DBSK B 6:1 (4., 61. a 70. Bonomo, 49. a 56. Solík, 52. Holčapek – 39. M. Šolc), Kosořice – Benátky B 3:0 (48. a 59. Kořínek, 42. Hančar), Kněžmost – Březno 3:0 (20. a 85. Zajíček, 25. Haník), Kostelní Hlavno – Mukařov 2:1 (12. M. Bůžek, 47. Zvoníček – 55. Sameš).