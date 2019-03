Souboj Krnska a Bělé, dvou týmů z horní poloviny tabulky, skončil remízou 2:2. První poločas vyhráli domácí, hosté po pauze během třinácti minut zápas otočili, Krnsko však rychle srovnalo a oba týmy si dělí body. Bělá remízu udržela i přesto, že v závěru hrála deset minut v deseti lidech, a je tak i nadále o bod před Krnskem.

Řepov nezaváhal a nadále útočí na čelo tabulky. Po zimní pauze vydoloval tři body na půdě Kostelního Hlavna, kde vyhrál 2:0. Branky padly v závěru obou poločasů.

Řepovští fotbalisté se díky tomu bodově dotáhli na Kněžmost, který naopak doma ztratil a s předposlední Akumou jen remizoval 1:1. Domácí vedli od 26. minuty, jenže boleslavský tým hned po poločase srovnal a bod už uhájil.

Velké překvapení se zrodilo v Čejeticích. Čechie, která byla po podzimu jasně poslední, si vyšlápla na rezervu Dolního Bousova a sestřelila ji 5:2. Na obou stranách padl jeden gól z penalty, hattrickem zazářil domácí Vojtěch Horáček.

Přestřelku viděli diváci v Dlouhé Lhotě, která doma padla s Doubravou 3:5. Hosté v poločase prohrávali 1:2, po pauze ale nastříleli čtyři góly, a nakonec urvali tři body. Pátý gól navíc dali i po obdržené červené kartě.

I přes výhru ze druhé pozice nadále ztrácí čtyři body na vedoucí Kosmonosy B. Lídr přeboru nezaváhal a v nedělním utkání si v pohodě poradil s Kosořicemi 2:0.

První jarní kolo uzavřela hodně divoká přestřelka v Židněvsi. Domácí Březno si po vysoké remíze 5:5 rozdělilo body se Zdětínem. Šlo i o souboj střelců, domácí Tomáš Strnad se radoval čtyřikrát, zdětínský Filip Rosenkranz třikrát. Do statistik se kuriózně zapsal také kapitán Března Lukáš Koudelka, který v prvním poločase skóroval do vlastní a ve druhém už do té správné, soupeřovy branky.

OKRESNÍ PŘEBOR – 14. kolo

Krnsko – Bělá p. Bez 2:2 (1:0)

Branky: 12. Šulc, 62. Soumar – 46. Rokos, 59. Špringer. Rozhodčí: Kuba. ŽK: 3:2. ČK: 81. Slavík (B). Diváci: 57.

Kostelní Hlavno – Řepov 0:2 (0:1)

Branky: 41. Zachař, 86. Solík. Rozhodčí: Louda. ŽK: 4:4. Diváci: 75.

Kněžmost – Akuma 1:1 (1:0)

Branky: 26. Soukup – 46. Birkuš. Rozhodčí: Švarc. ŽK: 4:1. Diváci: 100.

Čejetice – DBSK B 5:2 (3:0)

Branky: 2., 20. a 68. z pen. Horáček, 10. Buryán, 77. Jaroš – 72. Najman, 90. z pen. J. Šolc. Rozhodčí: Hloucal. ŽK: 0:0. Diváci: 60.

Dlouhá Lhota – Doubrava 3:5 (2:1)

Branky: 11. z pen. Šolc, 43. L. Zdobinský, 54. Limr – 48. a 84. Moravec, 76. a 90. Nedošetko, 45. z pen. Bárta. Rozhodčí: Chrastina. ŽK: 1:3. ČK: 88. Hromada (D). Diváci: 50.

Kosmonosy B – Kosořice 2:0 (1:0)

Branky: 26. Čakrt, 63. Mat. Král. Rozhodčí: Kožej. ŽK: 1:5. Diváci: 54.

Krnsko – Řepov 3:1 (2:0)

Branky: 5., 60., 67. a 80. Strnad, 50. Koudelka – 20., 53. a 69. Rosenkranz, 18. Koudelka vlastní, 78. Vaňousek. Rozhodčí: Janda. ŽK: 3:2. Diváci: 85.

