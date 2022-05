Ve víkendové kole okresního přeboru tentokrát naplno bodovaly oba vedoucí celky soutěže. Oba navíc svým soupeřům uštědřily pořádný debakl. Zatímco v případě Řepova, se to tak nějak na půdě beznadějně posledního Mukařova, tak nějak očekávalo, tak debakl 11:0 v podání Benátek na úkor osmého Kostelního Hlavna svým rozsahem řekněme i trochu překvapil.

Domácí mladíci se do svého soupeře zakousli od první minuty a v poločasové přestávce vedli 4:0. Po změně stran pak přidali dalších sedm branek. Ve svém středu pak domácí fotbalisté našli hned dva čtyřgólové střelce – Koška a Outěřického. „Od začátku jara si stěžuju, že neproměňujeme šance, ale tentokrát nám to tam docela napadalo. Ale skóre mohlo být i vyšší,“ řekl k zápasu hrající kouč benátecké rezervy Lukáš Došlý, který se sám jednou zapsal do střelecké listiny.

Soupeřovu sérii ukončili po dvanácti zápasech, vlastní na tucet natáhli

S výkonem svého týmu mohl být spokojený, ale také si trošku i postěžoval: „Na druhou stranu nám takové zápasy asi moc nedávají. Musím říct, že koukáme prostě do vyšší soutěže.“

Překvapivý výsledek se urodil v Doubravě, kde domácí celek zaskočil štiku jara z Kosořic. Po výhře 3:1 si Jizeran připsal veledůležité tři body do bojů ve spodních patrech a poskočil směrem k poklidnějším vodám středu tabulky.

Naplno zabodovala i třetí Bělá, která sice vedla dvacet minut před koncem domácího zápasu s Kněžmostem 4:1, ale v závěru dvakrát inkasovala o výhru se musela strachovat až do závěrečného hvizdu rozhodčího Hloucala.

Jediná remíza kola se zrodila v Dolním Bousově, kde domácí remizovali s Krnskem 2:2. Pro bousovské barvy je bod do tabulky asi málo, neboť ho stále drží na předposledním místě s těsnou ztrátou za Zdětínem. Domácí béčko sice po půl hodině hry prohrávalo po gólu Vízka, ale do kabin šlo po trefách Šolce a Šouty s jednogólovým náskokem. O ten ale přišlo v závěrečné desetiminutovce, kdy dal výsledku konečnou podobu Šesták.

Okresní přebor

21. kolo: Doubrava – Kosořice 3:1 (2. Hujer, 28. J. Nedošetko, 69. Hisler – 45. Kořínek), Bělá – Kněžmost 4:3 (4. a 64. Toman, 28. a 70. Pitloun – 67. O. Zajíček, 81. Sedláček, 90. Šosvald), Akuma – Kropáčova Vrutice 1:3 (12. Husák – 64. a 66. Musil ml., 19. Radil), Březno – Zdětín 7:1 (2., 9., 21., 41., 54. a 74. Novotný, 6. Strnad – 31. Trubička), Mukařov – Řepov 1:7 (6. Fidler – 24., 29. a 35. P. Štěpán, 48. Bonomo, 64. Vítek, 74. Holčapek, 77. Obrázek), Benátky B – Kostelní Hlavno 11:0 (3., 25., 49. a 51. Košek, 56., 80., 84. a 90. Outěřický, 24. Došlý, 40. Zedníček, 66. Dvořák), DBSK B – Krnsko 2:2 (32. J. Šolc, 40. Šouta – 30. Vízek, 81. Šesták).

Fotbalisté Bousova s pomocí břeven obrali vedoucí Pšovku