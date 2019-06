Fotbalisté Kosořic si v posledním kole na domácí půdě poradili s Kněžmostem jasně 4:0 a slaví udržení v okresním přeboru. Hosté, kteří přijeli bez několika hráčů základní sestavy, nekladli soupeři vážnější odpor. Domácí byli prakticky po celou dobu utkání lepší a po zaslouženém tříbodovém zisku zakončili sezonu na 11. příčce, Kněžmost skončil třetí.

„Kněžmost přijel v rozpoložení, v jakém přijel, chybělo jim osm hráčů základní sestavy,“ řekl po zápase kosořický Jiří Grus. „Všechno to hodnotím jen negativně. Nemůžu to hodnotit pozitivně, čekal jsem o hodně víc,“ pokračoval potom v narážce na nepovedené výsledky týmu v jarní části sezony. Ty způsobily propad až na chvost a záchranářské starosti, které nakonec Kosořice zvládly.

Domácí začali svůj boj o všechno aktivně, přesto měli první výraznější akci hráči z Kněžmosta. Po odehrané čtvrthodině si Šrytr na levém křídle zpracoval dlouhý centr Chlupa a tvrdou střelou prověřil domácího brankáře Martina Abelovského. Ten si poradil a splnil svou jedinou náročnější práci v celé první půli. Naopak jen o pár okamžiků později na druhé straně rozvlnil síť domácí kapitán Zdeněk Batala, který si na zadní tyči počkal na míč letící z pravé strany a hlavou jej zblízka poslal do sítě.

Potom si mladý gólman hostí Libor Rudavský poradil s Malíkovým zakončením z předbrankového prostoru a o chvilku později i se střelou Řeháka a dorážkou Herinka. Ve 32. minutě už ale nestačil na zakončení Josefa Řehoře, který hostujícího brankáře prostřelil po zemi a zdvojnásobil náskok Kosořic. Poslední výraznější šanci v prvním poločase měl nejlepší střelec domácího týmu Malík, jeho tečovaný pokus z přímého kopu ale Rudavský vytáhl.

Také po změně stran domácí tým pokračoval v dobrém výkonu, zpočátku však své šance zahazoval. Kumbera pálil po rohu mimo, Grus zblízka trefil brankáře, Řehák zahodil nadějný průnik do vápna a střídající Loew po povedené akci střílel nepřesně. Až v 72. minutě se Kosořičtí radovali potřetí. Loewovu střelu vytáhl Rudavský na roh, po němž se k balonu ve vápně dostal Herink a nezištně ho předložil Zdeňku Batalovi, který podruhé v utkání skóroval.

Kněžmost se celý druhý poločas převážně bránil a směrem dopředu nebyl nebezpečný. Naopak domácí tým bojoval o záchranu s vervou. Dobrou šanci Řehoře s dorážejícím Loewem zlikvidoval Rudavský jen s přispěním dobře postaveného Ondřeje Zajíčka, následně dvakrát neuspěl Malík. Potom se do nadějných pozic dostávali Loew s Herinkem, ale v obou případech jim gólovou příležitost sebral ofsajd.

Smolař Loew pak neproměnil ani situaci jeden na jednoho proti brankáři, kdy mířil nepřesně. Částečně se ale vykoupil v samém závěru zápasu, kdy z pravého křídla perfektně odcentroval a hlavičkující Jakub Herink balon poslal o břevno těsně za čáru. Tímto momentem zápas skončil, domácí tým tak soupeře z vrchních příček tabulky přehrál jasně 4:0.

„Na tento zápas jsme vzali dorostence, které potřebujeme zapracovat do týmu. Výsledek tomu možná odpovídá. Od září chceme zase hrát o špici v okrese,“ říká vedoucí hostujícího týmu Luděk Haken a dodává, že celá sezonu byla pro Kněžmost úspěšná.

SESTUP

Do nižší třídy se v příští sezoně podívají fotbalisté Čejetic a Dlouhé Lhoty. Čechie nakonec přeci jenom dojela na bídný podzim a i přes sympatické jaro to nakonec z pozice nováčka na záchranu nestačilo. Po delší době se do nižších okresních pater podívá také Dlouhá Lhota. Ta nedokázala, na rozdíl od Kosořic, zvládnout domácí utkání a Zdětínu podlehla 0:1.

Tím se ulevilo Krnsku, které prohrálo v Řepově vysoko 3:8, ale nakonec skončilo na první nesestupové příčce o jediný bod před Lhotou. Bod z Bousova za remízu 4:4 nakonec bohatě stačil Kostelnímu Hlavnu.

Kosořice – Kněžmost 4:0

Branky: 18. a 72. Batala, 32. Řehoř, 90. Herink. Rozhodčí: Hloucal. ŽK: 0:2. Diváci: 50.

MICHAL KONVALINA