Nadále tak budou stát ČFL a MSFL, divize i nižší krajské a okresní soutěže. „Víceméně se s tím dalo počítat. Sám za sebe jsem si myslel, že datum 1. května bude rozhodující,“ říká předseda OFS MB Tomáš Ježek.

Mrzí vás definitivní stopka pro amatérský fotbal – ať už kvůli fotbalu samotnému, nebo i tomu, že jste se na okresním svazu věnovali přípravám plánů na dohrávání?

Samozřejmě to zamrzí, jsme tady proto, abychom hráli fotbal… Na druhou stranu se to dá z našeho pohledu brát trochu jako výhoda, dá nám to zase trochu času, aby se komise sehrály a trochu se v tom naučily chodit. Předpokládáme, že uspořádáme alespoň nějaké zápasy nebo turnaje pro mládeže, když to bude povolené.

Máte nějaké čerstvé reakce z klubů na okrese?

Když jsem byl zvolený, tak jsem dělal anketu, kde většina klubů chtěla sezonu dohrávat. Teď momentálně ale nic nového nemáme, je to stále čerstvé. Musíme se dát s kluby a jejich zástupci dohromady, abychom zjistili, jak to vidí oni – hlavně s tou mládeží, aby se aspoň s ní mohlo pokračovat dál.

Jaké máte plány s těmi zápasy pro mládežníky?

Sportovně-technická komise a komise mládeže dávají něco dohromady, jsou tam i nápady ohledně nových soutěží pro mládež, pro ty nejmenší fotbalisty. Rozlosované zápasy se dají odehrát jednoduše, to se jen posune termínově a může se pokračovat dál. U těch nejmenších se potom dá dohromady nějaký plán, když bude povoleno hrát v těch dvaceti hráčích, tak to bude moci pokračovat alespoň v tom formátu 7+1, i když bez šaten a dalšího zázemí.

Jak to s tou mládeží vypadá časově, přesáhne to třeba do prázdnin?

Předpokládáme, že bychom to do 30. 6. uzavřeli, jinak to ani nepůjde. Myslím, že tak jako tak to musí do konce června skončit. Navíc teď bude asi i tlak na to, aby nadcházející sezona začínala dřív, dokonce máme zprávy od pana Paulyho, že by chtěli, aby se už prvního srpna hrály mistráky – nevím, jestli to je za nás úplně to pravé ořechové… Každopádně do 30. 6. by se mělo skončit.

Takže teď už se věnujete přípravám na nadcházející sezonu?

Zase tak daleko nekoukáme, teď se zaměřujeme na dohrávání té mládeže, jak to udělat do 30. června. Musíme to připravit, aby se mohlo začít hned, jak to bude odmávnuté. U dětí podle mě ten trénink není až zase tolik nutný – ne že není potřeba, ale děti už se i teď nějak hýbou a trénují. V první fázi se zaměřujeme na to dohrávání, až potom přijde na řadu nová sezona – STK už se tím zabývala v týdnu na schůzi, ale výstup z toho zatím není žádný.

Je to už druhá sezona, která se prakticky odpískala. Myslíte, že to bude mít nějaký dopad na fotbal na okrese?

Myslím, že u mládeže to snad žádný dopad mít nebude. Otázka je, co mládeže a dorost. Víme, že v té anketě klubů bylo něco o měnění okresního přeboru, III. a IV. třídy. Uvidíme, kolik se přihlásí rezervních týmů, kolik bude celkově družstev. Budeme se muset spojit s kluby, abychom zjistili, jak to vidí, abychom to tady nevěštili z křišťálové koule. Nějaký dopad to ale bohužel mít bude.