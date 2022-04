Celkem jich tedy má 22, už jenom o dva méně než jeho konkurent. „Tabulku střelců úplně nesleduju, ale samozřejmě vím, že oba máme hodně gólů. Však taky na mě Tomáš po mém prvním gólu, kdy mě míč spíš jenom trefil do zadku, pokřikoval, že jestli ho chci dohnat, tak můžu dávat normální góly,“ hlásil se smíchem nejlepší střelec víkendu.

Výsledkový servis: v přeboru se zrodil hned čtyřikrát pětigólový debakl

Právě souboj na čele kanonýrského pořadí má podle řepovského forvarda shodné rysy: „Oba týmy hrají podobným stylem, kdy celý tým dře na jednoho střelce – Březno na Tomáše, náš tým na mě. Proto ty góly jsou zásluhou celého týmu, musím klukům poděkovat. I ve vzájemném sobotním zápase to tak bylo. I Březno mělo hodně šancí, ale neproměnili je, my ano.“ I proto skončil zápas výraznou výhrou lídra soutěže: „Hráli jsme o něco lépe. Ale jinak to byl takový podivný zápas, byla hrozná zima a strašně foukal vítr.“

Ani ze svých branek nebyl Václav Kohout bůhvíjak unešený: „Samozřejmě z nich mám radost, ale už jsem dal i hezčí góly. Dva padly po rohu, jednou jsem šel sám na branku a jeden jsem tečoval zadkem.“ Se svou rolí v týmu je jednoznačně spokojený: „Jak jsem říkal, celý tým hraje na mě a já se snažím jim to splácet a dávat góly. Tenhle systém mi vyhovuje. Možná proto se mi tolik nedařilo v předchozích angažmá třeba v Horkách nebo v Dobrovici.“

Po zaváhání benátecké rezervy na Sahaře se Řepovští osamostatnili na čele okresního přeboru s tříbodovým náskokem. „Náš cíl je jasný a k tomu nám kromě našich výsledků mohou dopomoci i ty další,“ přemýšlí nahlas Kohout. Je tím cílem historický postup Řepova do krajských soutěží? „To by bylo ještě k řešení s vedením klubu. Ale každý hráč hraje fotbal pro to, aby vyhrával a postupoval,“ dodává devětadvacetiletý kanonýr.