Zastavení fotbalového kolotoče s sebou pro milovníky kopání do meruny mnoho pozitiv nenese. Kromě radosti jejich manželek, že své muže mají o víkendech doma.

Přesto se ale nějaké plus najít dá. Jindy naplno vytížené trávníky mají možnost si odpočinout. Pokud se na podzim vyběhne, měly by být v parádním stavu. A na mnoha místech tomu jdou i naproti. Řada oddílů totiž využila jarního fotbalového volna a pustila se do renovací.

V Dolním Bousově šli ještě dál. Tam se dokonce pustili do rekonstrukce celé tribuny. V Chotětově se dělá trávník. A nejde úplně o hurá akci. „Renovaci trávníku jsme plánovali na červen, takže když už začalo být jasné, že se na jaře hrát nebude, domluvil jsem se s firmou, že začneme už nyní,“ prozrazuje předseda chotětovského fotbalu Jaroslav Souček. Kromě odborné firmy pak s renovací pomáhají v rámci brigády i samotní hráči.

A do čeho s v týmu loňského nováčka I.B třídy, kterého ukončení soutěžního ročníku zastihlo na osmém místě, pustili? „ Strhli jsme trávník a udělali nový výsev. Hřiště navíc bylo hodně křivé, když se sundal trávník, tak to bylo o to víc vidět. Takže hlavní myšlenkou bylo srovnat hřiště,“ vysvětluje Souček, s tím, že udržet nový trávník v kondici nebude úplně jednoduchá záležitost: „Nebude to úplně sranda, protože zdroj vody není bezedný. Snad to nějak uzalíváme.“

Srovnání hřiště je tak dalším krokem při zvelebování chotětovského sportovního areálu.

„Máme udělanou závlahu a od listopadu také od svazu zkolaudované druhé hřiště,“ vyjmenovává postupné novinky předseda fotbalového Chotětova.

To v Mnichovohradišťském SK renovaci hřiště plánovali, i kdyby přestávka nepřišla. Část domácích jarních zápasů už měl klub z I.A třídy přeloženu do Bakova nad Jizerou. Proto s renovací již nyní finišuje. „Plocha hřiště po rekonstrukci se blíží konečné podobě. Tento týden se dokončily zemní práce na drenážích a zavlažování, navezlo se mnoho desítek tun písku,“ hlásí klub na svém facebookovém profilu, kde se dále píše: „Jsou již zabetonovaná pouzdra na fotbalové branky a nové patky na střídačky, které budou přesunuty na druhou stranu pod park. Speciální stroj již plochu rovná do finálního stavu. Je připravena a namíchána vrchní vegetační vrstva, do které se koncem týdne již zaseje travní semeno. Ta se začne v pondělí převážet z deponie na fotbalovou plochu.“

Nový rozměr hrací plochy v Mnichově Hradišti pak bude 100 x 72 metrů. Další úpravy pak čekají také ostatní plochy v okolí hlavního hřiště.

Kdy na něj – a jiné ostatní trávníky – vyběhnou první fotbalisté alespoň k tréninku, je však zatím stále ve hvězdách.