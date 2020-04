V úterý přišlo rozhodnutí: Sezona veškerých fotbalových soutěží od ČFL níže se pro jarní část ruší. Tabulky se uzavírají k 8. dubnu. Nikdo nebude sestupovat ani postupovat. To, co už se několik dní v zákulisí šuškalo, se tak potvrdilo. Činovníci okresních fotbalových klubů z Mladoboleslavska se shodují: „Nic jiného rozumného se v podstatě v dané situaci udělat nedalo.“

Jaroslav Souček, Sokol Chotětov: „Podle mého názoru nebyla jiná rozumná varianta, ani jiné lepší řešení. Bohužel.”

Lukáš Beran, předseda SK Jizera Předměřice: “Toto rozhodnutí se dalo očekávat. Asi by nebylo dobré dohrávat kvůli zdraví hráčů, od podzimu bude snad lépe.”

Pavel Šotka, FK Krnsko: „Ukončení soutěží nás mrzí, ale bohužel asi jiné řešení nebylo možné. Představu mohl mít každý jinou, ale kompetentní rozhodli, a je třeba to respektovat. Určitě není reálné dohrát celou porci soutěžních zápasů o víkendech a vložené zápasy uprostřed týdne by bylo pro většinu okresních týmů nejspíš nemožné zvládnout. Určení postupujících a sestupujících po polovině soutěže by bylo hodně přitažené za vlasy, a tak je dané řešení asi jediné možné a spravedlivé. Je jasné, že hodně klubů dalo do soutěžního ročníku hodně energie a třeba i finančních prostředků, ale nad vším musí zvítězit zdravý rozum. Potkali jsme se totiž se soupeřem, na kterého jsme my, ani nikdo další na světě nebyli připraveni.“

Milan Geissler, FC Mukařov: „Podle mého názoru je to v dané situaci nejrozumnější soutěže ukončit. Stejně by se kvůli pracovnímu vytížení hráčů těžko mohla sezona dohrát. Zvolené řešení my přijde jako rozumné a jediné správné. Samozřejmě týmy které, hrály o postup to bude mrzet. Pevně věřím že se o postup poperou příští sezónu a to bych jim přál z celého fotbalového srdce.

Tomáš Musil, sekretář Slavoj Kropáčova Vrutice: „Vzhledem k nastalé situaci, ubývajícímu času a informacích z médií, se asi nic jiného nedalo očekávat. I když náš tým nebyl na sestupové ani postupové pozici, přijali bychom jakýkoliv verdikt . Bohužel, každé rozhodnutí má své pro a proti, a tak pro někoho bude výhodnější a pro někoho ne. Jelikož se jedná o výjimečnou situaci a o zdraví nás všech, nezbývá než rozhodnutí plně respektovat.“

Jan Fuksa, SK Ledce: „Za mě to je v tuto chvíli asi jediné možné řešení, když není v dohledu nějaké větší uvolnění restrikcí.“

A na závěr jedna perlička od záložníka posledního celku okresního přeboru z Mukařova Petra Matouše: „Nás už každej po podzimu taky odepisoval, ale jaro nás zachránilo.“