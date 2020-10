K titulu Kanonýra víkendu tentokrát stačily „jen“ tři góly. Hattrick nasázelo v uplynulém kole hned několik hráčů okresních soutěží. Deník nakonec vybral Štěpána Řeháka, který v neděli řídil obrat Strašnova proti Klášteru.

Hráč Strašnova Štěpán Řehák (v zeleném). | Foto: archiv Deníku

Strašnov do posledního utkání před nucenou pauzou nevstoupil vůbec dobře a po dvou gólech klášterského kapitána Železného prohrával po dvaceti minutách 0:2. „Začátek zápasu nás nenašel v optimální formě, asi jsme se nepřipravili úplně dobře a trochu jsme to podcenili. Nebyly to asi ani tolik naše chyby, spíš náš brankář podcenil dva balony, ale to se stává,“ vracel se Řehák k první půli nedělního duelu.