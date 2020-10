„Byl to zatím asi náš nejlepší zápas. Taky si myslím, že nás soupeř trochu podcenil. Nejsme na tom v tabulce zrovna nejlíp, takže to taky mohlo hrát roli. Nehlídali si to tolik,“ vracel se k sobotnímu utkání.

V předchozích zápasech se Nedvěd prosadil jen jednou. Co vězí za tím náhlým zlepšením, to nedokázal říct. „Myslím, že to bylo trošku štěstí,“ usmál se jivinský borec. „Když se podívám zpětně, tak předešlí soupeři si mě hlídali trochu víc, proti Dlouhé Lhotě jsem měl víc prostoru.“ Toho většího prostoru taky naplno využil, v prvním i ve druhém poločase nasázel hostujícímu týmu po třech gólech. „Nejvíc mi v hlavě zůstal asi ten, který padl po sólovém úniku. Běžel jsem sám na gólmana a zakončoval k tyči. To byl takový hezčí gól, jinak byly takové obyčejné,“ pravil skromně.

I když se šest branek v zápase může zdát jako životní počin, pro Nedvěda to není nic nového. Velký brankostroj spustil už před čtyřmi lety, kdy jen za podzim nasypal soupeřům celkem 24 branek v deseti zápasech. Mimo jiné se mu taky povedlo dát sedm branek proti Klášteru. „Už jsem na góly tak trochu zvyklý. Snažím se jich dávat co nejvíc, ale ne vždycky to vyjde“ zasmál se produktivní forvard, který v Jivině působí šestým rokem.