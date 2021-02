A ani v jednačtyřiceti letech nemyslí na pověšení kopaček na hřebík: „Dokud mi bude sloužit zdraví, končit nechci. A chtěl bych se dočkat kýženého postupu s SKP!“

Jaká je pro vás ta současná doba?

„Určitě je to složité pro všechny, a zvlášť pro nás, aktivní sportovce. Vůbec nám to nenahrává. Doufám, že už se to rozvolní, protože být půl nebo tři čtvrtě roku bez soutěží… Když člověk vede aktivní život, chybí mu to. Náhrada se za to hledá jenom těžko, chybí i jenom to scházení se s kamarády v kolektivu. A zadruhé doufám, že budeme pokračovat, protože máme zase nakročeno k postupu, a kdyby se to zase anulovalo, přijdeme o to znovu. To by byla škoda.“

Když se teď nehraje, věnujete se aspoň individuální přípravě?

„Musím se udržovat, i když už ne v takovém objemu jako dřív, mám svoje roky. Dělám to celý život, jsem na to zvyklý, nakonec jsem se fotbalem nějakou dobu i živil. Bez pohybu to prostě nejde. Momentálně asi nejvíc chodím na běžky, když jsou uzavřené lyžařské areály a nějaké kolektivní dovádění taky neexistuje. Občas si jdu i zaběhat, sem tam přidám nějaké posilování doma. Nevydržím sedět celý den na gauči, jsem celý život zvyklý na pohyb.“

Máte povinné tréninkové plány v rámci klubu?

„V naší soutěži jedeme každý sám na sebe, nic organizovaného pro A tým nemáme. Ale trénuju v klubu i starší žáky, kategorii U15. Těm se snažíme dávat nějaké plány na běhání a posilování. Hráči nám to pak posílají zpětně ke kontrole – formou videí, obrázků, screenshotů z telefonů, kdo kolik uběhl a podobně. Myslím, že z toho mají radost i rodiče, že děti něco dělají a nesedí jen celý den u počítače. Teprve jsme s tím ale začali, protože jsme vzhledem k situaci moc nevěděli, co a jak bude.“

Jak dlouho jste hráčem SKP?

„Teď jsem tu druhým rokem. Pan Pažout mě začal lanařit už někdy před čtyřmi lety, ale kývl jsem mu na to až předloni. Dohodli jsme se i v tom směru, že se podílím v klubu na trénování, ať už u zmiňovaných žáků, nebo i u A týmu.“

Jak se vám vůbec hraje v okrese?

„Abych řekl pravdu, připadá mi, že čím je soutěž nižší, tím víc člověk musí makat. Aniž bych chtěl někoho urazit, tak řeknu, že výkonnost v naší soutěži není taková. Když chce někdo někoho přehrát, musí na to jít spíš nasazením a bojovností. Ta je v těchto soutěžích enormní, už jsem to párkrát pocítil na nohách. (smích) Nebyl jsem až tak zvyklý, že by byli hráči tolik zapálení a šli do toho takhle naplno, silově a fyzicky. Ale jsou samozřejmě i týmy, kde mají šikovné kluky. I my s SKP, přestože jsme první, jsme s některými mužstvy měli problémy.“

Cítíte, že díky tomu, co máte za sebou, můžete pomoct nejen jako hráč, ale i ohledně chodu klubu?

„Jo, o tom jsme se s panem Pažoutem i bavili, aby ten můj přínos nebyl jen na hřišti. Přeci jen stárnu, tělo už začíná protestovat. Proto je i ta druhá stránka, že se spolupodílím na chodu, řešíme některé záležitosti, abychom klub pozvedli – co se týče zázemí, hrací plochy nebo organizace jednotlivých týmů od U9 až po dospělé. Nějaké zkušenosti mám, i když ne z té manažerské stránky. Snažím se tedy klubu nějak pomoct, s panem Pažoutem to docela často probíráme.“

Jde vám to ale i na hřišti. Na podzim jste byl top střelcem soutěže, jaké to z vašeho osobního pohledu bylo období?

„My máme v A týmu strašně šikovné a pracovité kluky, kteří se dál chtějí zlepšovat, byť hrajeme skoro nejnižší soutěž. Řekl bych, že na prvním místě jsme právem. Já už jsem jen na vrcholku té pyramidy, zúročuju práci celého týmu. Jsem rád, že to tam padá, a že zároveň děláme body pro klub. Opravdu doufám, že tu soutěž zvládneme dohrát.“

Zůstala vám v hlavě nějaká ta branka? Třeba nějaká hezká nebo důležitá?

„Důležitá byla určitě ta poslední proti Sportingu. V devadesáté čtvrté minutě jsem dával na 2:1, vítězná v derby. Ta byla asi nejdůležitější, protože co si budeme nalhávat, ta rivalita tam je.“

Jaká je v současnosti vaše role na hřišti, jste lídrem a hecířem?

„Jasně, něčím jsem si prošel, nějaké zkušenosti jsem posbíral. Snažím se to teď trochu zúročit. Mám vždycky před zápasem řeč v kabině, řekneme si, co a jak chceme hrát, jakým stylem. I na hřišti se snažím dirigovat, pomáhat spoluhráčům v obtížnějších situacích. Zatím mě kluci berou a plní to, co jim řeknu, a zatím je to ku prospěchu věci. Jsem na hřišti taková prodloužená ruka pana Pažouta.“

Během profi kariéry jste byl označovaný spíše za defenzivnějšího záložníka, kdy se z vás stal střelec?

„To bylo až tady na SKP. Vzhledem k tomu, že už mám nějaký věk, tak do té zálohy už to není. Máme tam mladší, běhavější kluky. Musel jsem si na tu střeleckou počkat do těch čtyřiceti let, no. (smích) V útoku to můžu hrát zkušenostmi, fyzicky už to tolik nejde. Ale vyhovuje mi to, jsou kolem mě kvalitní kluci. Můžu stavět na jejich práci, sem tam jim poradím, zatím to funguje.“

Máte v kádru SKP pár mladších hráčů. Předáváte jim svoje zkušenosti?

„Hlavně je důležité, že kluci chtějí sami. Z těch, co jsou kolem dvaceti let, tak třeba Láďa Fábry má určitě na to, aby hrál někde výš. A když si přijde pro nějakou radu, tak mu milerád pomůžu, aby se dostal ve fotbale dál, protože to má celé před sebou. Zrovna on je příkladem toho, kdo se chce dostat výš. Na hřišti je vidět, že naše soutěž je mu malá. Očekávám, že v blízké době po něm někdo zatouží.“

Naplňuje vás tohle předávání zkušeností dál a koučování, o kterém už byla řeč?

„Nikdy jsem nad tím ani nepřemýšlel. Abych řekl pravdu, vůbec mě to dřív nelákalo. Ale vzhledem k tomu, že v SKP mám ve starších žácích syna a chtěl jsem ho mít pod kontrolou, tak jsem k tomu uvolil. Pak mě to nějak chytlo, a i když už syn za půl roku půjde do dorostu, tak asi u žáků zůstanu. Naplňuje mě to, jsem mezi kluky rád. Baví mě je piplat, aby se zdokonalovali, fotbal je bavil a třeba to i někam dotáhli. Tři kluky od nás už zlákaly Kosmonosy, protože viděly, že kvalita našich kluků je slušná. To je takové zadostiučinění, že naše práce má smysl.“

Těžíte při trénování z toho, co jste zažil jako hráč? Okoukal jste něco od trenérů, kteří vás dříve vedli?

„Samozřejmě těžím z toho, čím jsem si ve fotbale prošel. Ale když si připravuji nějakou tréninkovou jednotku, musím ji adekvátně přizpůsobit kvalitě týmu, protože třeba ne každé cvičení zvládnou. Byl jsem dřív navyklý na vyšší úroveň, teď je potřeba na to brát ohled.“

Umíte si představit, že byste u trénování vydržel i dál, až skončíte s hraním?

„Jak říkám, zatím mě to baví, nechci od toho upouštět. V tuhle chvíli si to představit dovedu. I když je trenéřina časově náročnější než být hráč, co si budeme nalhávat. Když jde hráč na trénink, tak přijde patnáct minut před začátkem, odtrénuje a jde domů. Já si musím tréninkové plány připravovat zároveň s pracovními povinnostmi a řeším to i doma. Musím myslet na to, kdo mi přijde, nepřijde, kdo se omlouvá, přizpůsobit to počtu hráčů. To všechno zhltne nějaký čas. Zatím se s tím nějak peru, ale jo, pokud se něco významně nezmění, určitě u toho zůstanu.“

Zavzpomínáte ještě někdy na svá léta v profi fotbale?

„To mi vždycky připomíná můj kluk. Ten mě co chvíli vyhledává někde na internetu, teď nedávno mu zrovna vyjela fotka z autogramiády, když jsem byl v Jihlavě. Sleduju to dál, párkrát jsem byl za Márou Matějovským, se kterým jsme spolu hráli v Boleslavi. Pokecali jsme, ale jinak už stálý kontakt s kluky moc neudržuju, jsem už docela dlouho mimo. Ale samozřejmě i já občas vzpomínám, vždyť co může být lepšího, než když je koníček zároveň i prací, to je ideální.“ (úsměv)

Co do budoucna, máte ještě pořád chuť hrát fotbal?

„Dokud mi bude držet zdraví, tak končit nechci. Chtěl bych se dočkat vytouženého postupu, od kterého nás bohužel zatím brzdí vládní opatření. Doufám, že už to brzy skončí. Jednou to skončit musí. Už se jsme všichni natěšení, až na ten zelený trávník zase vyběhneme. Snad se toho postupu pro SKP dočkám, pak uvidím, co bude dál. Když mi to zdraví dovolí, rád bych i dál byl aktivní hráč.“