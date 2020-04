Rozehraná sezona skončila také pro fotbalisty Jizeranu Doubrava. Těm po podzimu, a nakonec tedy v konečném pořadí, patří šesté místo v tabulce okresního přeboru. Rezervní tým naopak končí poslední v A skupině III. třídy. Sestup by se jich ale ani tak neměl týkat. „To základní je, že respektujeme, že soutěže byly ukončeny, protože sami nevidíme žándou šanci, že by se mohly dohrát,“ říká sekretář doubravského fotbalového klubu Josef Moc.

Sám se ale dívá už dopředu. A to s určitými obavami: „Chtěl bych zmínit jinou věc, a ta trošičku souvisí i s přihláškami do příštího soutěžního ročníku.“ A vysvětluje: „Jde o to, že došlo k přerušení příprav u mládežnických družstev. A vzhledem k tomu, že práce s mládeží je dost specifická a záleží na kontaktu trenérů, hráčů a rodičů, mám obavu o to, jak dáme dohromady družstva do nové sezony.“

„Je potřeba se zamyslet nad tím, že v podstatě hodně dlouho mládež nebude vyvíjet žádnou činnost. A s ohledem na to, jak sledujeme situaci a komentáře vlády, budou kolektivní sporty uvolněný jako jedny z posledních. Jinými slovy máme obavu o to, jaký bude termín pro podání přihlášek a zda mezi obnovením sportovní činnosti pro kolektivní sporty a termínem pro podání nových přihlášek bude dostatečná doba, aby se dalo začít znovu trénovat a vlastně přijít do kontaktu s našimi dětmi a zjistit jaké kategorie budeme schopni přihlásit do dalších ročníku. Mám totiž obavu, že spousta dětí, hlavně těch nejmenších, když ztratí kontakt s tou pravidelností, kterou měly, že třeba na fotbal zapomenou a že přestanou chodit.“

Podle Moce pak mohou mít problém i některé týmy dospělých: „Samozřejmě toto může nastat i s dospělými a co se třeba nás týká, tak je to otázka B týmu. Ale všeobecně týmů z nižších soutěží a podobně.“

A přidává apel závěrem: „Ta hlavní myšlenka toho co se snažím říct je, že by pro příští sezónu měl být okresní fotbalový svaz ohleduplnější při případném stažení přihlášek nebo odhlášení družstev ze soutěží, protože spousta týmů, pokud se odhodlá k tomu družstva přihlásit, bude si moc dobře vědoma, že není schopná zajistit podmínku, která je na každé přihlášce napsána, že se klub zavazuje, že tým soutěž dokončí.“

„A i přesto, že vím, že i svaz potřebuje čas na to, aby připravil rozlosování a novou soutěž ,tak by měl být termín pro podání přihlášek minimálně o měsíc oddálen, než jak bývalo běžné,“ dodává sekretář doubravského Jizeranu.