Do okresních soutěží se vrací z vyšších pater Bakov a Horky. Tři nové celky pak přivítá šestnáctičlenná čtvrtá třída. Končí naopak béčka Horek a Krnska.

Okresní fotbalový svaz má jasno, jak bude vypadat obsazení jeho soutěží v nadcházejícím ročníků. Právě jeho přípravy zabraly svazovým činovníkům ze sportovně-technické komise po nedělní uzávěrce pět dní práce.

Hlavním důvodem nakonec komplikovanějšího zařazování celků do jednotlivých pater okresních soutěží přineslo nepřihlášení horeckého celku do krajských struktur. Ty pak bylo potřeba doplnit právě z boleslavského okresu, čímž se kromě Kosořic otevřela možnost postupu pro druhý tým. „V pořadí druhý Zdětín nabídku vážně zvažoval, ale nakonec se klub rozhodl ji neakceptovat,“ prozradil sekretář OFS Mladá Boleslav Milan Karásek. Na tahu tak byla třetí Jivina, nováček okresního přeboru, který dlouhou dobu naháněl vedoucí Kosořice. Druhý nejmladší klub na okrese pak nabídku přijal a po roční účasti v přeboru opět přepisuje svoji historii.

Horky se následně rozmýšlely, zda přihlásí svůj celek do přeboru, nebo tým ponechají ve třetí třídě tam, kde působilo doposud jeho béčko. Nakonec Horky postaví do nové sezony jeden celek, ten bude působit v okresním přeboru.

Okresní přebor: Horky (odhlášení z I. A třídy), Bakov (sestup z I. B třídy), Zdětín, Bělá pod Bezdězem, Čejetice, Chotětov B, Kropáčova Vrutice, Krnsko, Sporting Mladá Boleslav, Kostelní Hlavno, Akuma Mladá Boleslav, Bezno-Sovínky, Čistá (postup ze III. třídy), Židněves (postup ze III. třídy).

Třetí třída bude chudší o dva nováčky okresu (Čistá a Židněves) a dva sestupující celky (Mukařov a Strašnov). Ty naopak nahradí sestupující celky z přeboru, jimiž jsou boleslavské SKP a Březno a tři celky z nejnižší soutěže. Postup si zajistily z prvních dvou míst celky Dobrovice B a Katusic, volné místo po zrušeném béčku Horek pak po odmítnutí postupu novoveské Ranky vzalo v pořadí čtvrté Skalsko.

III. třída: Březno (sestup z OP), SKP Mladá Boleslav (sestup z OP), Předměřice, Kněžmost, Bakov B, Pěčice B, Jabkenice, Ledce, DBSK B, Klášter, Struhy, Dobrovice B (postup ze IV. třídy), Katusice (postup ze IV. třídy), Skalsko (postup ze IV. třídy).

Čtvrtou třídu doplní sestupující Strašnov a Mukařov a do ideálního sudého počtu šestnácti celků ji pak hned tři nováčci. Těmi jsou rezervy Akumy a Mnichovohradišťského SK, v roce svých kulatých oslav se pak do soutěží vrací také Jizeran Doubrava. Do nového ročníku naopak již nezasáhne Krnsko B.

IV. třída: Strašnov (sestup ze III. třídy), Mukařov (sestup ze III. třídy), Nová Ves, Žerčice, Luštěnice B, Kochánky, Sporting Mladá Boleslav B, Chotětov C, Kropáčova Vrutice B, Dlouhá Lhota, Nemyslovice, Bezno-Sovínky B, Zdětín B, Akuma Mladá Boleslav B (nováček), MSK B (nováček), Doubrava (nováček).

Do okresního přeboru dorostu se přihlásilo deset týmů. „Sdružený tým Bezna a Horek postupuje do kraje, nepřihlásilo se Skalsko. Naopak nováčky jsou Bělá pod Bezdězem, Milovice a Řepov. V okresním přeboru žáků pak evidujeme sedmnáct přihlášek,“ prozradil ještě Karásek s tím, že start mládežnických soutěží bude v sobotu 31. srpna. „U dospělých je ještě v řešení start šestnáctičlenné čtvrté třídy. Z důvodu špatně vycházejících svátečních dnů na podzim by mohl být problém s vloženými koly, takže je na stole varianta dřívějšího letního startu.