Podzim strávil jako kapitán třetitřídního Sportingu, na jaře bude kopat v Bělé pod Bezdězem. Devětadvacetiletý záložník Jiří Volf pomohl dvěma góly při premiéře v bělském dresu svému celku k výhře 3:2 ve Březně. „A to jsem mohl dát ještě jeden gól, ale za stavu 2:1 pro domácí jsem si na penaltu nevěřil,“ hlásila nová bělská akvizice.

V zápase v Židněvsi hosté v poločase prohrávali 0:2. „Březno hrálo dlouhé nakopávané míče na brejky a my jsme se s tím dlouho srovnávali. V poločase jsme si ale řekli, že nemáme už co ztratit a vlítneme na ně. Pak se projevila zimní příprava, ve které jsme hodně běhali. Oni od 70. minuty už tahali nohy, zatímco my jsme měli sil dost,“ potvrzuje Volf známé rčení Těžko na cvičišti – lehko na bojišti a prozrazuje tvrdost zimního drilu kouče Karla Vrabce.

Březno se chytilo do bělské Csaplárovky a přepustilo soupeři třetí flek

V poslední dvacetiminutovce pak Bělá zápas otočila. „U prvního gólu jsem futsalově zavíral ve skluzu na zadní tyčce, pak jsme dali gól z penalty a v 88. minutě jsem si opět nabíhal na ostrý míč do vápna a trošku jsem ho přeběhl, tak jsem musel zakončovat patičkou za nohou,“ popisuje euforický závěr zápasu z pohledu hostů dvougólový střelec víkendu. Na podzim se přitom v jedenácti zápasech třetí třídy prosadil celkem jenom třikrát. „Hned jsem to klukům hlásil, že mám asi na jaro vystříleno, že nejsem žádnej kanonýr,“ směje se Volf.

Ten strávil převážnou část kariéry v krajských soutěžích v Pěčicích, poté kopal na Astonce za Sporting a v zimě se přesunul do Bělé. „Nešlo ani tak o to, že Bělá hraje na rozdíl od Sportingu vyšší soutěž. Ale nedávno se mi narodil druhý syn a přestěhovali jsme se do Bělé. Takže už se mi nechtělo nikam dojíždět, tady mám hřiště kousek od baráku,“ vysvětluje svůj zimní přesun hráč, který v Boleslavi nastupoval s kapitánskou páskou na ruce.

Bělá díky sobotní výhře poskočila na třetí místo tabulky s pětibodovou ztrátou na vedoucí duo. „Ambice jsou v Bělé samozřejmě cítit, chtěli bychom přebor vyhrát. Ale Řepov je, co vím, hodně našláplej, a Benátky se také netají tím, že by chtěly postoupit i s pomocí hráčů áčka. Navíc si myslím, že Březno ani Akuma také nejsou ze hry,“ komentuje vývoj v tabulce okresního přeboru záložník Bělé pod Bezdězem.